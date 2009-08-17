اصغر نعیمی به خبرنگار مهر گفت: رکود سینما در بعضی ماهها مانند رمضان و محرم طبیعی است. در این ایام به خاطر شرایط اجتماعی مخاطبان سینما اشتیاق کمتری به تماشای فیلم در سالنهای سینما دارند. این امر موجب کاهش فروش فیلمهای در حال اکران میشود.
کارگردان فیلم تلویزیونی "قاتلین پیرمرد" ادامه داد: تمایل مخاطبان به سینما رفتن در فصلهای مختلف سال متفاوت است و محدود به ماه رمضان و محرم نیست در فصل زمستان، امتحانات دانشآموزان ودانشجویان باعث کاهش مخاطب میشود.
این منتقد با اشاره به شرایط ناعادلانه اکران فیلم گفت: در چند سال اخیر بر اساس بعضی سیاستگذاریها شاهد رقابت فیلمها در به دست آوردن بهترین زمان و مکان برای اکران و تنظیم ناعادلانه جدول برنامهریزی بودیم که در نهایت با سپردن امور مربوط با اکران به صنوف، قانون فراموش شده شورای صنفی دوباره به جریان افتاد و اندکی از مشکلات کاسته شد.
نعیمی درباره اکران فیلمهای فرهنگی گفت: با سپرده شدن امور اکران به شورای صنفی با نظارت خانه سینما و ارشاد تعیین چگونگی اکران به سینماداران و تهیه کنندگان واگذار شده که امری منطقی است، اما نکته حائز اهمیت در این خصوص استقبال نکردن سینماداران از فیلمهای فرهنگی و مخاطب خاص است.
وی افزود: در چنین رقابتی فیلمهای کم مخاطب و یا فرهنگی برای به دست آوردن زمان مناسب اکران با مشکلات بسیار مواجه هستند وحل این مشکل برعهده سینماداران نیست. اگر بهترین زمان برای اکران این فیلمها انتخاب شود منجر به ازبین رفتن اعتماد مخاطبان، کم شدن استقبال از فیلمها و در نهایت لطمه به سینما و سینماداران میشود.
این کارگردان گفت: واقعبین بودن فیلمسازان و حمایت دولت از فیلمهای فرهنگی با ساخت سالنهایی مختص به اکران این فیلمها برای مخاطبان خاص در حل بعضی مشکلات موثر است. فیلمسازان باید متوجه باشند که فیلمهای فرهنگی مورد توجه عموم نیست و مخاطب خاص دارد. مقوله اکران بر اساس عرضه و تقاضا شکل میگیرد و اکران فیلم فرهنگی در زمان مناسب کمکی به فروش بیشر آن نمیکند.
نظر شما