به گزارش خبرنگار مهر، بالاخره پس از گذشتن حدود 9 ماه از زمان تعیین شده برای ثبت نام از کاندیداهای احراز پست ریاست فدراسیون تنیس روی میز، مجمع انتخاباتی این فدراسیون 29 مردادماه و با فاصله 221 روز نسبت به زمان تعیین شده اولیه برگزار خواهد شد.

22 دی ماه زمان اولیه در نظر گرفته شده برای برگزاری سومین مجمع انتخاباتی فدراسیون تنیس روی میز بود. از آن زمان تا به امروز که تنها چند روز به برگزاری قطعی این نشست باقی مانده فرد جدید برای احراز پست ریاست فدراسیون تنیس روی میز اعلام آمادگی نکرده است تا شاهرخ شهنازی تنها فردی باشد که به عنوان کاندیدا در مجمع انتخاباتی 29 مردادماه شرکت می‎کند.

شهنازی که از 12 سال پیش تاکنون ریاست فدراسیون تنیس روی میز را بر عهده دارد، قصد دارد برای 4 سال دیگر هم دراین سمت به فعالیت خود ادامه دهد به همین دلیل وی در فاصله زمانی 27 آبان ماه تا 9 آذرماه نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اقدام کرد.

وی آبان ماه سال 75 به دلیل فوت ناگهانی محمد مجدآرا - رئیس وقت فدراسیون تنیس روی میز - از سوی مسئولان وقت سازمان تربیت بدنی به عنوان رئیس این فدراسیون منصوب شد.

شاهرخ شهنازی بهمن ماه سال 79 در اولین مجمع انتخابات فدراسیون تنیس روی میز به عنوان رئیس معرفی شد. مرحوم دکتر آرمند و داود محمدی دو کاندیدای دیگر حاضر در این انتخابات بودند. همچنین آذرماه سال 83 شهنازی برای دومین دوره متوالی در مجمع انتخابات فدراسیون تنیس روی میز اکثریت آرا را به خود اختصاص داد و ریاست این فدراسیون را بر عهده گرفت. ثمری خلیج تنها رقیب شهنازی در مجمع سال 83 بود.

مجمع انتخابات فدراسیون تنیس روی میز 29 مردادماه در آکادمی پینگ‎پنگ برگزار خواهد شد.