مدت حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان یک راز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هافینگتون پست، "رابرت گیتس" که در یک کنفرانس مطبوعاتی در پنتاگون سخن می گفت، اعلام کرد: وزارت دفاع در مورد مدت حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان مطمئن نیست و نمی داند که این نیروها پس از چند سال ماندن در این کشور می توانند به پیروزی دست یابند.

رابرت گیتس گفت: ما همیشه اطلاعات جاسوسی را به دو شیوه طبقه بندی می کنیم، یکی محرمامه و دیگری راز.

وی در ادامه گفت: رازها بسیار متغیر هستند که غیرقابل پیش بینی اند و من فکر می کنم که حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان یک راز است.

وی گفت: شکست شورشیان القاعده و طالبان چند سال زمان می برد.

وزیر دفاع آمریکا در ادامه افزود: طالبان هم اکنون بخش های اعظمی از افغانستان را در اختیار دارند و "باراک اوباما" از میان برداشتن طالبان را به عنوان امری مهم برای برقراری امینت آمریکا یاد کرده است.

در عین حال منابع افغانی خبر داده اند درگیریهای سال جاری آمریکاییها با طالبان تا کنون، سبب کشته شدن دو هزار و 310 نفر از شبه نظامیان شده است.

افزایش سطح خشونتها در افغانستان در حالی است که این کشور در حدود چهار روز دیگر یک رویداد سیاسی بسیار مهم یعنی انتخابات ریاست جمهوری را پیش رو دارد و تامین امنیت انتخابات و شرکت کنندگان آن تبدیل به یکی از نگرانیهای اصلی نیروهای ائتلاف شده به نحوی که قرار است در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در تاریخ 20 آگوست، نظامیان جدیدی از کشورهای عضوناتو وارد افغانستان بشوند.