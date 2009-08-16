رسیدگی به اتهامات مهرداد اصلانی/ فریب جریانات سیاسی را خوردیم

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه امروز یکشنبه دادگاه بررسی پرونده متهمان حوادث پس از انتخابات پرونده مهرداد اصلانی مورد بررسی قرار گرفت.

از جمله مواردی که در کیفرخواست مهرداد اصلانی مطرح شد اقدام علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق شرکت در تجمعات، دامن زدن به شبهه تقلب در انتخابات و سلب اعتماد عمومی، اخلال در نظم عمومی از طریق بلوا و آشوب، ایجاد ترس در جامعه و مشارکت در تخریب اموال عمومی و خصوصی بود.

بنابراین گزارش همچنین از دیگر موارد اتهامی وی عضویت در سازمان رای و ارسال پیام به شبکه خبری بی بی سی، عنوان شد که نماینده دادستان با توجه به مطالب موجود در پرونده و میزان خسارت وارده به کشور و همسویی با رسانه های معاند، اشد مجازات متهم را از قاضی دادگاه درخواست کرد.

در ادامه اصلانی در دفاع از خود اظهار داشت: بنده و دوستانم که داخل زندان بودیم باور کردیم که توسط نخبگان و برخی احزاب سیاسی فریب خورده ایم و به دوستان هم سن و سال خودم می گویم که اشتباهاتی کرده ام و آنها را می پذیریم و در اینجا از رهبر معظم انقلاب و مردم ایران عذرخواهی می کنم چرا که معتقد به جمهوری اسلامی ایران هستم و در آن به دنیا آمده ام.

وی با طرح این سئوال که آیا باید تمام این اشتباهات متوجه من و امثال من شود، خطاب به قاضی گفت: همان نخبگانی که رهبر معظم انقلاب به صراحت فرمودند که این نخبگان سیاسی مردود شده اند ، باعث شدند شیرینی این انتخابات به کام ما تلخ شود.

اصلانی ادامه داد: من نمی خواهم اشتباهات خود را رد کنم بلکه می خواهم بگویم هر کسی باید به اندازه خودش مجازات شود و هنگامی که آقای ابطحی می گوید که تقلب اسم رمز آشوب بود ، سهم آنان در این حوادث بیش از ماست .

این متهم افزود: کمیته صیانت از آرا را همین اشخاص تشکیل دادند که باعث می شد به جوانان به گونه ای القا شود که تخلفاتی صورت گرفته است و ما بر اساس اطمینان به این افراد دچار فریب شدیم.

وی خطاب به میر حسین موسوی تصریح کرد: با القای تقلب در انتخابات ذهن من و هزاران جوان مثل من را مشوش کردید و این بدعت نامبارک را پایه گذاری نمودید و ما با اعتمادی که به شما داشتیم به خیابانها ریختیم و زمانی به خودمان آمدیم که دیدیم وسط آشوب ها هستیم. چرا که ما فکر می کردیم آنان راست می گویند و در اینجا می خواهم بپرسم چطور می تواند زمان از دست رفته برای تک تک این جوانان را جبران کند که برای ما این زمان از دست رفته در این سن و سال بسیار با ارزش است و چه پاسخی برای خانواده های ما دارد و سهم موسوی از رنج و مشقتی که ما می کشیم چقدر است.

اصلانی ادامه داد: می دانید که جایگاه ما در اینجا نیست بلکه جایگاه کسانی که مسبب این فتنه بودند در اینجا است.

این متهم گفت: در اینجا صحبتی با رهبر معظم انقلاب دارم، رهبر عزیز؛ من و جوانان امثال من شما را مثل پدر خود می دانیم و از شما خواسته ای دارم و همانطور که در سخنرانی 13 رجب فرمودید ما مثل فرزندان انقلاب و شما هستیم و تقاضا داریم با یک بار اشتباه مورد مجازات قرار نگیریم ، بلکه عاملان اصلی مجازات شوند. این رافت باعث می شود من و امثال من بار دیگر به آغوش خانواده هایمان باز گردیم و عاملان اصلی مورد مجازات قرار بگیرند.

در ادامه این دادرسی قاضی پرونده از اصلانی پرسید ارتباط با سازمان رای و شبکه بی بی سی را چگونه توجیه می کنید، که اصلانی گفت: در خصوص ارتباط با بی بی سی اشتباه کردم و قبل ازاعزام به سربازی هم در سازمان رای عضویت داشتم که پس از اعزام به خدمت سربازی ارتباطم با این سازمان قطع شد.

در ادامه وکیل مدافع اصلانی تصریح کرد: موکل بنده هیچ قصدی مبنی بر اقدام علیه امنیت ملی و تخریب انجام نداده است و اقدامات وی به هیچ وجه فعالیت تبلیغی علیه نظام نیست و به گفته خودش ، پدرش جانباز است.

وی افزود: موکل بنده متولد سال 1365 است و از اقدامات بچگانه اش که خود نیز به آن اذعان دارد ابراز پشیمانی کرده است و با توجه به تمکین وی از مقام ولایت و متنبه شدن او تقاضا دارم مورد بخش و عفو قرار بگیرد.