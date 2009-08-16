20 هزار هکتار باغات سردسیری در گلستان احداث می شود

مرتضی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در این طرح میوه های مناطق سردسیری مانند سیب، گلابی، آلبالو، گیلاس و ... در اراضی کشاورزی ارتفاعات استان کشت می شود.

وی اظهار داشت: این طرح به مدت 15 سال در استان اجرا می شود و پیش از این نیز این طرح در استان نتایج خوبی داشته است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: سالانه حدود 14 تا 15 میلیون اصله نهال در این استان تولید می شود که این تعداد حدود 15 درصد نهال مثمر کشور را شامل می شود.



صادقی، سطح اراضی باغی استان را 35 هزار هکتار اعلام کرد و افزود: بیش از 60 درصد از این باغات جوان هستند و سالانه حدود 200 هزار تن محصول باغی از این باغات برداشت می شود.

وی خاطرنشان کرد: از مجموع اراضی استان حدود پنج درصد زیرکشت باغات است که باید در یک برنامه زمانبندی شده به 20 درصد افزایش یابد.

به گفته صادقی، بررسی شرایط متقاضیان تولید نهال و صدور مجوز، هدایت تولیدکنندگان نهال در تهیه پیوند، بررسی سلامت نهالهای تولیدی و ساماندهی تولیدات از طریق نصب شناسه نهال از جمله افدامات این واحد در این زمینه است.

وی عنوان کرد: براساس برنامه تا سال 1404 باید سطح باغات استان به 320 هزار هکتار افزایش یابد.



مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی گلستان بیان داشت: در توسعه باغات بنا داریم حدود 20 تا 25 هکتار در حاشیه رود اترک باغات ایجاد کنیم و در حال حاضر 12 هزار بهره بردار باغی داریم که حدود 11 هزار شغل نیز در این بخش ایجاد شده است.

وی اظهار داشت: همچنین این استان با 19 هزار هکتار باغات زیتون مقام دوم را در توسعه باغات این بخش در کشور دارد.

به گفته صادقی، تلاش بر این است تا باغات مرکبات که بر اثر خشکسالی صدمه دیده اند احیا شود و اعتبارات و اقدامات خوبی در این بخش تدارک دیده شده است.