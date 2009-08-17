غلامرضا فرجی به خبرنگار مهر گفت: برخلاف سال‌های گذشته که در ماه رمضان با رکود سینما مواجه بودیم امسال ماه رمضان را در بهترین فصل اکران فیلم‌ها سپری می‌کنیم واین امر از نگرانی سرمایه گذاران فیلم‌های در حال اکران می کاهد.

وی ادامه داد: فصل تابستان به دلیل تعطیلی مدارس و دانشگاهها بهترین فصل اکران برای فیلم‌ها است وفیلم‌هایی که در این فصل اکران شده و نمایش آنها در ماه رمضان نیز ادامه پیدا می‌کند ازنظر میزان فروش با مشکلی مواجه نمی‌شوند.

نایب رئیس انجمن سینماداران درباره اکران فیلم‌های کم‌مخاطب در ماه رمضان گفت: بعضی فیلم‌های پرمخاطب که اکران آنها از مدتی پیش آغاز شده تا ماه رمضان بر پرده باقی می‌مانند و این تصور که تنها فیلم‌های کم‌مخاطب در این ماه اکران می‌شوند تصور صحیحی نیست.

فرجی گفت: آداب رمضان در جامعه ایرانی تاتیر خود را برمیزان فروش سینماها می‌گذارد، اما این تاثیر چشمگیر نیست. فروش کم بعضی فیلم‌ها به دلیل ناموفق بودن آنها در جذب مخاطب است و نباید ماه رمضان را بهانه‌ای برای مخفی کردن ایرادها و کاستی‌های سینمای ایران و این فیلم‌ها دانست.

وی درباره تاثیر برنامه‌های تلویزیون بر کاهش مخاطبان سینما در ماه رمضان گفت: مخاطبان سینما و تلویزیون کاملا متفاوت هستند. در سینما مخاطبان بر اساس سلیقه و نیاز روحی خود تماشای فیلمی را انتخاب می‌کنند واز این جهت با مخاطبان تلویزیون متفاوت بوده و چنین قیاسی صحیح نیست.

فرجی در پایان درباره اکران فیلم‌های قدیمی درماه رمضان گفت: اگر این طرح با برنامه‌ریزی و تبلیغات مناسب صورت گیرد و تنها فیلم‌های با ارزش تاریخ سینمای ایران و فیلم‌هایی که درذهن و خاطره مردم ثبت شده به نمایش درآید با استقبال مخاطبان مواجه می‌شود.