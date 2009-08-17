اختلاف بین نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر در مورد اعتبارات ارزی مترو

به گزارش خبرنگار مهر در حالی که نمایندگان تهران تاکید دارند که بر اساس توافق صورت گرفته در آخرین سفر هیئت دولت به استان تهران مقرر شده تا مهدی چمران رئیس شورای شهر موضوع برداشت مترو از حساب ذخیره ارزی را پیگیری کند، اعضای شورای شهر، با رد این موضوع عنوان می کنند نمایندگان مجلس به ویژه نمایندگان تهران در مورد پرداخت نشدن اعتبارات مترو مسئول بوده و آنها باید پاسخگو این مسئله باشند.

این مسئله تاکنون واکنشها و بحثهای زیادی را در میان مسئولان شهرداری تهران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای شهر تهران، کارشناسان مسائل شهری و رسانه های مختلف در پی داشته است که هر کدام از زاویه ای این مسئله را مورد نظر قرار داده اند.

نمایندگان تهران در مجلس کوتاهی کردند

در جدیدترین مورد از این مباحث حسن بیادی نایب رئیس شورای شهر تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد که یکی از مشکلات حمل ونقل عمومی در بخش اعتبارات ، عدم توجه نماینده های مجلس است چرا که آن ها باید مصوبات خود را پیگیری کنند تا توسط دولت اجرایی شود اما متاسفانه این کار را نمی کنند.

حسن بیادی با ابراز گلایه از آنچه بی توجهی نمایندگان تهران نسبت به وضعیت اعتبارات پرداخت نشده حمل و نقل عمومی تهران از جمله مترو نامید ، گفت: علی رغم اینکه نزدیک به 11 ماه است با نماینده های تهران جلسه های مشترک گذاشتیم تا بتوانیم دولت را متقاعد کنیم اعتبارات مترو در حساب ذخیره ارزی را پرداخت کند اما متاسفانه نتیجه این جلسات تنها در حد شعار و حرف است.



علی رغم اینکه نزدیک به 11 ماه است با نماینده های تهران جلسه های مشترک گذاشتیم تا بتوانیم دولت را متقاعد کنیم اعتبارات مترو در حساب ذخیره ارزی را پرداخت کند اما متاسفانه نتیجه این جلسات تنها در حد شعار و حرف است. حسن بیادی

این در حالی است که اسماعیل کوثری نایب رئیس کمسون امنیت ملی مجلس و از نمایندگان شاخص تهران چندی پیش اعلام کرد که رئیس جمهور در مورد برداشت مترو از حساب ذخیره ارزی دستور لازم را داده‌اند و رئیس شورای شهر تهران مسئول پیگیری این موضوع شده است.

اما حسن بیادی در مورد این پاسخ نماینده تهران گفت: اصلا این طور نیست و اینگونه سخنان در حد شعار است، نمایندگان تهران موضوع اعتبارات مترو از حساب ذخیره رزی را پیگیری نکردند و مشکل مصوبه های حمل و نقل عمومی مجلس ، عملیاتی نشدن آن است.

این اظهارات در حالی از سوی بیادی مطرح می شود که مهدی چمران هم پیش از این در روز 5 مرداد امسال در پاسخ به این اظهارات کوثری گفته بود که من مسئول پیگیری نشدم تنها نماینده های تهران از رئیس جمهور درخواست کردند تا دستور پرداخت مطالبات مترو تهران از حساب ذخیره ارزی داده شود اما رئیس جمهور گفتند که دستور این موضوع را دادند و قرار شد من به نمایندگان مجلس گزارشی دهم که این دستوردر چه مرحله ای متوقف شده است.

مشکل اعتبارات ارزی مترو با پاس کاری حل نمی شود

اما اسماعیل کوثری در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سخنان بیادی و اظهارات گذشته چمران ، گفت: متاسفانه آقای بیادی انصاف را رعایت نمی کنند. ایشان در جلسه سفر استانی هیئت دولت به استان تهران نبودند واز واگذاری پیگیری اعتبارات ارزی تهران به آقای چمران هم بی اطلاع هستند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نمایندگان تهران در جریان سفر استانی هیئت دولت موضوع اعتبارات مترو را به صورت شفاهی وکتبی مطرح کردند، آقای احمدی نژاد گفتند این موضوع را یادم هست و قبلا دستور اجرای آن را داده ام. با این حال به دنبال پیگیری‌های نمایندگان تهران، رئیس جمهور عنوان کردند که دوباره این موضوع را پیگیری می‌کنند و آقای مهدی چمران هم مسئول پیگیری برداشت مترو از حساب ذخیره ارزی شده اند.

کوثری افزود: مشکل اعتبارات ارزی مترو تهران که با پاسکاری رفع نمی شود. من با آقای چمران در مورد سخنان رئیس جمهور و دستور پیگیری که ایشان به آقای چمران داشتند، دوباره صحبت خواهم کرد.



مشکل اعتبارات ارزی مترو تهران که با پاسکاری رفع نمی شود. من با آقای چمران در مورد سخنان رئیس جمهور و دستور پیگیری که ایشان به آقای چمران داشتند، دوباره صحبت خواهم کرد. اسماعیل کوثری

این نماینده مجلس افزود: اگر آقای چمران به من گفتند که این موضوع به ما ربطی ندارد و نمایندگان تهران باید هم چنان پیگیری کنند ، من قول می دهم که به عنوان نماینده تهران همچنان این موضوع را پیگیری کنم تا مشکل به سرعت رفع شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: تصور ما این بود که آقای چمران دنبال موضوع را گرفته و در حال طی شدن مراحل اداری برای پرداخت است.

کوثری در پاسخ به این سئوال که تاریخ اجرای این مصوبه مجلس 31 تیر امسال به پایان رسیده، با این حال آیا می توان دولت را قانوناً موظف به پرداخت این اعتبارات کرد، گفت: به هر حال اگر این اعتبارات پرداخت نشده به خاطر طولانی شدن روند اداری بوده و مردم تهران به این اعتبار نیاز دارند .

نماینده تهران همچنین تاکید کرد: موضوع پرداخت از حساب ذخیره ارزی به مترو تهران مصوبه مجلس هفتم در بودجه سال 87 است با این حال نمایندگان تهران در مجلس هفتم این موضوع را پیگیری کردند تا این مطالبات در بودجه 87 پرداخت شود اما متاسفانه به دلایلی با تاخیر مواجه شد اما این طور نیست که بخواهیم به جای رفع مشکل ، اجرا نشدن آن را به گردن کسی بیاندازیم .

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس وعده داد: این یک حقیقت است که مردم تهران به این اعتبار ارزی برای توسعه مترو نیازمند هستند و از آن جا که هدف نماینده ها رفع مشکل به جای پاس کاری آن است من قول می دهم که بار دیگر این موضوع را پیگیری کنم.

فرصتی تاریخی که در حال از بین رفتن است

این مباحث در حالی مطرح می شود که مهلت پرداخت منابع ارزی مورد نیاز متروی تهران تا 31 تیرماه امسال بود که با پایان یافتن این مهلت و عدم تمکین دولت به این مصوبه قانونی مجلس شورای، فرصت تاریخی و مهمی از روند رو به توسعه ای که حمل و نقل عمومی شهر تهران در آن قرار داشت گرفته شد.

از سوی دیگر پرداخت این منابع در بودجه سال 88 نیز لحاظ نشده است و می توان اینگونه عنوان کرد که در صورت عدم پیگیری نمایندگان مردم شهر تهران هم در مجلس شورای اسلامی و هم در شورای شهر برای تامین این منابع مالی مورد نیاز برای توسعه حمل و نقل عمومی، شهر تهران در سالهای آینده با مشکلات غیر قابل حلی مواجه خواهد شد.