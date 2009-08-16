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۲۵ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۴۷

با حضور نماینده ایران؛

پنجمین نمایشگاه کتاب کی یف برگزار می شود

پنجمین نمایشگاه کتاب کی یف برگزار می شود

پنجمین نمایشگاه کتاب کی یف از تاریخ 18 آگوست (27 مرداد) به مدت چهار روز با حضور نماینده ‌ای از ایران برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی تلویزیون دولتی اوکراین، 220 ناشر اوکراینی و نمایندگان و ناشران 30 کشور در این نمایشگاه شرکت خواهند کرد.

برگزار کنندگان این مراسم‌ اعلام کردند که شرکت کنندگان در این نمایشگاه می توانند کتابهای دلخواهشان را به قیمت تولید و با تخفیف از ناشران خریداری کنند.

کد مطلب 930513

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