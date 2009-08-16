پنجمین نمایشگاه کتاب کی یف برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی تلویزیون دولتی اوکراین، 220 ناشر اوکراینی و نمایندگان و ناشران 30 کشور در این نمایشگاه شرکت خواهند کرد.



برگزار کنندگان این مراسم‌ اعلام کردند که شرکت کنندگان در این نمایشگاه می توانند کتابهای دلخواهشان را به قیمت تولید و با تخفیف از ناشران خریداری کنند.