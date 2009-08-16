سوریه فشار زیادی را برای تغییر مواضع خود در قبال مقاومت تحمل می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "بثینه شعبان" مشاور سیاسی رسانه ای "بشار اسد" با اشاره به موضع دمشق در حمایت از نیروهای مقاومت عراق پس از اشغال این کشور توسط آمریکا، پشتیبانی از مقاومت لبنان در جنگ 33 روزه و همچنین حمایت از حماس در جنگ 22 روزه در نوار غزه، افزود: همواره با فشارهای زیادی برای تغییر این مواضع ، مواجه بوده ایم.

وی در ادامه با اشاره به تهدیدات رژیم صهیونیستی علیه لبنان، اظهار داشت: این تهدیددات بیانگر ضعف این رژیم است.

شعبان در ادامه اظهار داشت: آنچه که موجبات نگرانی ویژه دشمن صهیونیستی را فراهم آورده است، راهیابی و گسترش فرهنگ مقاومت در بین فرزندان امت عربی است.

وی با اشاره به تلاش صهیونیست ها در زمینه از بین بردن فرهنگ فلسطینیان، تاکید کرد: هدف صهیونیست ها در واقع نابود کردن این فرهنگ در بین جوامع عربی است.

مشاور سیاسی رسانه ای رئیس جمهور سوریه همچنین بر روابط گسترده تهران و دمشق در زمینه همکاری های منطقه ای تاکید کرد.