کشته شدن دو نظامی ناتو در افغانستان/هلاکت 8 شورشی در پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، امروز یکشنبه در نتیجه یک انفجار در جنوب افغانستان دو نظامی ناتو کشته شدند.

خبر دیگر اینکه بان کی مون دبیر کل سازمان ملل امروز یکشنبه انفجار روز گذشته (شنبه) در مقر نیروهای ناتو در کابل را که منجر به کشته و زخمی شدن 98 نفر شد، محکوم کرد.

همچنین رو گذشته دولت افغانستان و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ( ناتو ) این حمله را محکوم کردند.

این انفجار تنها چهار روز پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روی داد و در تازه ترین خبرها شورشیان طالبان مسئولیت این حمله را برعهده گرفتند.

خبر دیگر اینکه وزارت کشور افغانستان طی بیانیه ای اعلام کرد که در انفجار یک بمب در کنار جاده ای در نزدیکی کابل چهار شهروند غیرنظامی کشته شدند.

همچنین ارتش پاکستان امروز یکشنبه طی بیانیه ای اعلام کرد که در جریان درگیریهای مسلحانه طی 24 ساعت گذشته در دره سوآت و ملکند واقع در شمال غرب این کشور دستکم هشت شورشی کشته و پنج نفر دیگر مجروح شدند.