منابع درآمد مردم بناب در حال نابودی است

ضیاء الله اعزازی ملکی به خبرنگار مهر در بناب گفت: عمده درآمد مردم بناب از دو بخش قالی بافی و کشاورزی تامین می شود اما به دلیل مشکلات موجود، هر دو بخش در حال حاضر در وضعیت بحرانی قرار دارند.

اعزازی با تشریح مشکلات بخشهای یاد شده، تصریح کرد: قالیبافی به علت نابسامانی بازار فرش موجب شده هم بافندگان و هم سرمایه‌گذاران متضرر شده و اکثرا ورشکسته شوند.

وی با بیان اینکه بخش کشاورزی منطقه نیز به دو دلیل در حال از بین رفتن است، اظهار داشت: گرچه بحث خشکسالی بیشتر مربوط به شرایط طبیعی است اما معضل پساب های خطرناک کارخانه کاوه سودا باعث از بین رفتن بسیاری از زمینهای کشاورزی منطقه شده است.

این نماینده مجلس با انتقاد از عملی نشدن دستور صریح معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص تعطیلی این کارخانه آلاینده گفت: پساب شیمیائی این مجتمع آبهای زیرزمینی شهرستان بناب را آلوده کرده و زمین‌های زراعی را به کویر تبدیل کرده است.

وی در ادامه اضافه کرد: مسئله مهم دیگر این منطقه بازار سنتی بناب است که در سال 86 به علت غیر اصولی بودن سیم‌کشی برق، بازار آتش گرفت و اکثر بازاریان خسارت جدی دیدند.

اعزازی تصریح کرد: مسئولان به خصوص مسئولان امور بانکی حمایت‌ای لازم را انجام ندادند و بنا به دلایل فوق‌الذکر که مردم درآمد خوبی ندارند بازار نیز رونق خود را از دست داده است .

این نماینده مجلس از مسئولان وزارت اقتصاد و دارایی درخواست کرد: در مورد مسائل امور مالیاتی به داد بازاریان بناب برسند و در بازسازی و مرمت آن نیز مساعدت جدی به عمل آورند .