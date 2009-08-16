غریبانه قهرمان تورنمنت اوکراین شدیم / کاش ما هم تیم فوتبال بودیم!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال نشسته کشورمان امروز یکشنبه با شکست روسیه به عنوان قهرمانی تورنمنت پنج جانبه اوکراین دست پیدا کرد. این تیم پیش از این مقابل اوکراین الف، آلمان و اوکراین ب به برتری رسیده بود.

سرمربی تیم والیبال نشسته کشورمان پس از کسب عنوان قهرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این بازی ها اظهار داشت: تورنمنت اوکراین در سطح بالایی برگزار شد و بازیکنان ما عملکرد خوبی در این رقابت ها داشتند. تیم ما موفق شد در آخرین دیدار مقابل روسیه ای به پیروزی برسد که در رقابت های پکن با کسب مدال برنز به کار خود پایان داده بود.

رضایی در ادامه افزود: با توجه به اینکه این بازی در روز تعطیل یکشنبه برگزار شد امیدوار بودیم مسئولان سفارت در سالن مسابقات که در فاصله 30 کیلومتری کی یف قرار دارد حضور پیدا می کردند. اما آنها در حاضر نشدند و تیم ما در غربت کامل به عنوان قهرمانی رسید.

وی در پایان گفت: هفته گذشته تیم فوتبال امید در اوکراین حضور داشت و مسئولان سفارت از آنها استقبال کردند اما والیبالیست ها معلول کشورمان مورد بی مهری قرار گرفتند که این امر در گذشته سابقه نداشته است.