قیمت گوشت قرمز و مرغ کاهش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد تقوی امروز در جمع خبرنگاران گفت: براساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، از بهمن ماه سال گذشته کشور به تدریج با کاهش تورم مواجه شده است. بنابراین، قیمت کالاهای اساسی در این دوره زمانی افزایش چشمگیری نداشته است.

معاون سازمان حمایت مصرف کنندگن و تولیدکنندگان در ادامه در خصوص گرانی گوشت قرمز و گوشت مرغ افزود: مدیریت و تنظیم بازار گوشت و مرغ به عهده وزارت جهاد کشاورزی است. بنابراین، هرگونه تغییر قیمت را نیز از این وزارتخانه باید جستجو کرد. از سوی دیگر ذخیره سازی های مطلوبی از سوی این وزارتخانه صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: با توجه به این میزان ذخیره، توزیع‌ گسترده در فروشگاه‌ های زنجیره‌ ای ، نمایشگاه‌ عرضه مستقیم کالا، میادین میوه و تره ‌بار و تعاونی های مصرف محلی می تواند قیمت را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

به گفته تقوی، براساس قیمتهای روز گذشته، گوشت شقه‌ ای گوسفند هر کیلو 11 هزارو 175 تومان، گوشت ران گوسفند 12 هزارو 980 تومان، گوشت مخلوط گوساله 9 هزار تومان، گوشت ران گوساله 9 هزارو 330 تومان و مرغ 2 هزارو 950 تومان بوده است.

وی در خصوص اجرای طرح نظارت ویژه ماه مبارک رمضان و بازگشایی مدارس خاطرنشان کرد: سه طرح اجرایی تابستانه، ماه مبارک رمضان و بازگشایی مدارس اجرا می شود.

تقوی افزود: در ماه مبارک رمضان، بازرسی لبنیات،‌ مواد پروتئینی و زولبیا بامیه و در ایام بازگشایی مدارس با بازرسی کیف و کفش و پوشاک مدارس دنبال می شود.

معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از مقابله با حراجهای غیرقانونی در سطح شهر خبرداد و گفت: تمام حراج‌ها و فروش‌های فوق‌العاده بدون مجوز مورد بازرسی قرار می‌گیرد و با متخلفان برخورد می‌شود، ضمن اینکه برای ثبات قیمت‌ها در بازار در ایام افزایش تقاضا باید بازرسی و نظارت کامل صورت گیرد.

تقوی با بیان اینکه طرح بازرسی ماه مبارک رمضان از 17 مرداد ماه آغاز شده است، اظهار داشت: برنامه عملیاتی بازرسی از روز گذشته آغاز شده که تا 20 شهریور ماه ادامه خواهد داشت و بازرسی بر روی کالاهای مورد استفاده مردم در ماه مبارک رمضان در فروشگاه‌های مواد پروتئینی و لبنی است.