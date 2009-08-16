تولیدکنندگان لوازم خانگی ملزم به ارائه لیست قیمت اجناس وارداتی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد طحانپور امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به تشکیل اتحادیه کشوری لوازم خانگی گفت: یکی از سیاستهای دولت که مطابق با اجرای قانون اساسی است، سپردن امور به مردم در قالب اصل 44 قانون اساسی است که در این مورد، وزیر بازرگانی رویکرد مثبتی نسبت به واگذاری امور به اصناف داشته اند.

رئیس اتحادیه کشوری لوازم خانگی افزود: از سوی دیگر، سپردن امور تعیین مالیات اصناف به اتحادیه ها، اتحادیه لوازم خانگی توانست نسبت به سال 86 رشدی معادل 1/13 درصد را در پرونده کاری خود به ثبت رساند.

وی تصریح کرد: واردکنندگان و تولیدکنندگان لوازم خانگی باید لیست قیمت تک تک محصولات خود را به اتحادیه کشوری لوازم خانگی ارائه دهند، این قیمتها به ثبت می رسد و اگر بیش از آن به فروش رسد تخلف محسوب شده و متخلفان به سازمان بازرسی کل کشور معرفی می شوند.

به گفته طحانپور، برخی کالاهای وارداتی به صورت خود سرانه قیمت گذاری می ‌شود و اختلاف قیمتی که بین این کالاها و کالاهای قاچاق وجود دارد نه به خاطر تعرفه بلکه به صورت غیر منطقی افزایش دارد.

وی اظهارد اشت: برنامه ریزیهایی صورت گرفته تا هر کالایی که وارد کشور می ‌شود با برند کشور تولید کننده عرضه شود، از سوی دیگر، کالای وارداتی باید شرکت‌های ثبت شده خدمات پس از فروش داشته باشند تا برای کالای فروخته شده تضمین کیفیت وجود داشته باشد و افرادی به نام تولید کننده اقدام به توزیع کالای غیر مجاز نکنند.