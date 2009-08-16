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۲۵ مرداد ۱۳۸۸، ۱۳:۵۲

51 قطعه شی عتیقه در کرمان کشف شد

51 قطعه شی عتیقه در کرمان کشف شد

کرمان - خبرگزاری مهر: فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی کرمان از کشف 51 قطعه شی عتیقه متعلق به هزاره سوم پیش از میلاد در منطقه "سوغان" کرمان خبر داد.

سرهنگ محمدرضا هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: با پیگیری و تلاش ماموران حفاظت میراث فرهنگی کرمان 31 شی عتیقه متعلق به هزاره سوم پیش از میلاد مسیح در منطقه "سوغان" شهرستان بافت کشف شد.

وی افزود: این اشیاء شامل مجموعه ای از مجسمه ها و اشیاء است که توسط قاچاقچیان در یک منزل مسکونی نگهداری می شد.

سرهنگ هاشمی افزود: در این مجموعه مجسمه عقاب، بزکوهی، جدال قوچ و مار و چندین کاسه سنگی، سرمه دان مفرغی و سایر اشیاء کوچک فلزی وجود دارد.

وی گفت: جنس این اشیاء از سنگ صابون، سنگ مرمر و فلز مفرغ است.

وی اضافه کرد: در این خصوص دو نفر قاچاقچی دستگیر و تحویل مقامات قضایی شده اند.

کد مطلب 930600

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