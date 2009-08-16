51 قطعه شی عتیقه در کرمان کشف شد

سرهنگ محمدرضا هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: با پیگیری و تلاش ماموران حفاظت میراث فرهنگی کرمان 31 شی عتیقه متعلق به هزاره سوم پیش از میلاد مسیح در منطقه "سوغان" شهرستان بافت کشف شد.

وی افزود: این اشیاء شامل مجموعه ای از مجسمه ها و اشیاء است که توسط قاچاقچیان در یک منزل مسکونی نگهداری می شد.

سرهنگ هاشمی افزود: در این مجموعه مجسمه عقاب، بزکوهی، جدال قوچ و مار و چندین کاسه سنگی، سرمه دان مفرغی و سایر اشیاء کوچک فلزی وجود دارد.

وی گفت: جنس این اشیاء از سنگ صابون، سنگ مرمر و فلز مفرغ است.

وی اضافه کرد: در این خصوص دو نفر قاچاقچی دستگیر و تحویل مقامات قضایی شده اند.