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۲۵ مرداد ۱۳۸۸، ۱۴:۱۱

طلوعی:

طرح های عمرانی غرب تهران با 56 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست

طرح های عمرانی غرب تهران با 56 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست

شهردار منطقه پنج شهرداری تهران اعلام کرد: بیش از 105طرح عمرانی، خدماتی، فرهنگی و ترافیکی غرب تهران با 56 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید طلوعی پس از بازدید میدانی از پروژه های سطح منطقه و ارزیابی پیشرفت پروژه ها با بیان این مطلب افزود: به منظور افزایش سرانه های فرهنگی، خدماتی، ترافیکی و ورزشی و توسعه محلات بیش از105 طرح عمرانی در سطح منطقه در حال اجراست.

وی بر تسریع در تکمیل پروژه ها تأکید کرد و افزود: با برنامه ریزی های انجام شده پیش بینی می شود بخشی از پروژه ها براساس برنامه زمان بندی شده در 6 ماهه اول سال و بخش دیگر هم تا پایان سال جاری تکمیل به بهره برداری برسد.

طلوعی عدم فضای مناسب پارک خودرو را یکی از نیازهای شهری و عوامل ترافیک عنوان کرد و افزود: بدین منظور با همسطح سازی زمین های بایر موجود در نقاط پرتردد سطح منطقه و احداث پارکینگ همسطح بخش عمده ای از این نیازها تأمین خواهد شد و این فضاها به صورت رایگان در اختیار شهروندان قرار می گیرد.

شهردار منطقه پنج افزایش بازار میوه و تره بار در سطح محلات را مورد توجه قرار داد و گفت: هم اکنون 15 درصد بازار میوه و تره بار شهر تهران در سطح منطقه 5 قرار دارد اما با توجه به شاخصه جذب جمعیت در منطقه افزایش این سرانه های خدماتی از سوی شهروندان مطرح می شود که با شناسایی زمین مناسب در محلات تعداد بازارهای روز افزایش می یابد.

طلوعی در ادامه از تکمیل و تجهیز آبنمای پارک نیایش در آینده نزدیک خبر داد و افزود: با توجه به تأثیرگذاری آبنما در تلطیف فضاهای شهری احداث و تکمیل این پروژه ها در نقاط شناسایی شده در دستور کار قرار دارد که بدین منظور عملیات اجرایی آبنمای پارک فراز آغاز می شود.

کد مطلب 930605

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