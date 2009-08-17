بیش از یک هزار درخواست تاسیس مهد کودک در مشهد

ابراهیم عفت پناه در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: یکی از سیاست های اصلی بهزیستی ارائه مجوز تاسیس مهد کودک در مناطق محروم و کم برخوردار است.
رئیس بهزیستی مشهد گفت: در حال حاضر بیش از یک هزار درخواست تاسیس مهد کودک دریافت شده است که موافقت اصولی برای کلیه آنان صادر شده است با این وجود اولویت صدور پروانه فعالیت با متقاضیانی است که در مناطق کم برخوردار و محروم اقدام به تاسیس مهد نمایند.
عفت پناه گفت: کودکان در سن مهدکودک در حاشیه شهرها شمار زیادی هستند که با هدف ارائه خدمت به آنان تسهیلات و امکانات خاصی برای مهدها در این مناطق اختصاص داده می شود.
وی گفت: در حال حاضر 70 روستا مهد در روستاهای اطراف شهرستان مشهد فعالیت دارد که این تعداد روستا مهد آموزش چهار هزار و 100 کودک را بر عهده دارند.
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