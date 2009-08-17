  1. استانها
مدیرکل راه و ترابری گیلان:

300 میلیارد ریال برای پروژه های راه و ترابری گیلان سرمایه گذاری شد

رشت - خبرگزاری مهر: سبحان الله علیپور گفت: برای اجرای 184 پروژه راه و ترابری در استان گیلان 300 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.

مدیرکل راه و ترابری استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این تعداد پروژه در بخشهای مختلف از جمله روکش آسفالت راه های اصلی و فرعی و روستایی، احداث پلهای ارتباطی و عابر پیاده، اجرای طرحهای ایمنی، احداث ساختمان راهداری و ... اجرا و در هفته دولت سال جاری به بهره برداری می رسند.

وی همچنین با اعلام اینکه در سه ماهه نخست سال جاری تعداد 35 پروژه به طول 59 کیـلومتر در استان به اجرا درآمده اسـت، ادامه داد: این تعداد پروژه به تفکیک راه اصلی و راه روستایی 14 و 45 کیلومتر بوده است.

علیپور بیان داشت: احداث، بهسازی و ایمن سازی راه های روستایی از جمله اقدامات این اداره کل در جهت تکمیل شبکه راه های روستایی است.

مدیرکل راه و ترابری گیلان ادامه داد: بـرای اجرای این پروژه ها اعتباری بیش از 36 میلیارد ریال هزینه شده است.

