گزیده روزانه فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استانها

- مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان دارالقرآن ‌الکریم گفت :هر چند برای فعالیتهای قرآنی نمی توان زمان خاصی را در نظر گرفت، اما بهترین فرصت برای این فعالیتها ماه مبارک رمضان است. حجت الاسلام موسی صفی‌خانی افزود: مخاطبان فعالیتهای قرآنی و متقاضیان شرکت در این فعالیتها در ماه مبارک رمضان بیش از سه برابر ظرفیت پذیرش در این مرکز است که با میزان اعتبارات موجود نمی‌توان به تمامی این مراکز خدمات ارائه کرد. وی اظهار داشت: هم‌اکنون میزان اعتبارت فعالیتهای قرآنی نسبت به فعالیتهای ورزشی یک به ده هزار است و این میزان جوابگوی فعالیتهای قرآنی نیست. این مسئول با اشاره به لزوم ترویج فعالیتهای قرآنی در کشور خاطرنشان کرد: مراکز قرآن مانند مراکز بهداشتی و درمانی هستند که جلوی شیوع بسیاری از بیماریهای اجتماعی را می‌گیرند و غفلت از آن می‌تواند جبران ناپذیر باشد.

- در آستانه فرارسیدن دهه بهداشت و نکوداشت مساجد، جلسه ای با حضور مسئولان دستگاههای فرهنگی به میزبانی اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان در سالن کنفرانس این اداره برگزار شد. مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان در این جلسه دهه غبارروبی و عطرافشانی مساجد را فرصتی برای ایجاد آمادگی روحی مردم عنوان و بر فرهنگ سازی در این راستا تاکید کرد. حجت‌الاسلام زندوی افزود: ما باید از فرصتهای زیادی که در ماه مبارک رمضان برایمان مهیا است، نهایت استفاده را داشته باشیم.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان از اعزام 597 مبلغ و 140 مبلغه به مناطق مختلف شهری و روستایی و مساجد، تکایا و ادارات استان در ماه رمضان خبر داد. حجت الاسلام علی شکری با اعلام خبرفوق افزود: از737 مبلغ و مبلغه، 597 مبلغ و 140 مبلغه خواهند بود که تعداد 158 نفر آنها از قم اعزام خواهند شد. وی افزود: در آستانه ماه مبارک رمضان این مبلغان در راستای تغذیه فکری به حسینیه‌ها، مساجد، نهادها، هیئتها، شرکتها، اداره‌ها ، روستاها و مناطق محروم استان اعزام می‌شوند.

- معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد در همایش "مسجد پایگاه ولایت، وحدت و رحمت" که به مناسبت دهه نکوداشت و بهداشت مساجد با حضور ائمه جماعات، هیات امنا و رابطان فرهنگی مساجد برگزارشد، گفت : بیش از هزار و 500 مسجد دراستان یزد عطرافشانی و غبارروبی می شود. حجت الاسلام علی کارگر با بیان خبر فوق خطاب به حاضران بیان داشت: همگی خصوصا متولیان و هیات امنای مساجد وظیفه داریم به بهترین نحو از میهمانان خدا درماه خدا پذیرایی کنیم و مساجد را به بهترین شکل نظافت کنیم. وی درادامه هدف از برگزاری همایش را آماده سازی مساجد برای حضور مهمانان خدا عنوان کرد و اظهارداشت: هرچه بیشتر در مساجد سرمایه گذاری کنیم، شاهد حضور بیشتر مردم در مساجد خواهیم بود.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس گفت: غبارروبی و عطر افشانی سه هزار و 500 مسجد در استان فارس در دهه نکوداشت و بهداشت مساجد همزمان با سراسر کشور و در آستانه ماه مبارک رمضان آغاز شد. حجت الاسلام سیدولی الله محمودی ‏نژاد در آیین افتتاحیه این دهه در مسجد الرسول(ص) شیراز افزود: هر سال دهه آخر ماه شعبان برای مهیا کردن فضای ظاهری مساجد جهت ورود به ماه مبارک رمضان توسط اصحاب مسجد انجام می شود که امسال نیز این امر در سراسر استان انجام می شود. وی افزود: خداوند خانه خود را به وسیله پیامبرش روی زمین بنا کرده و آن را مسجد نام گذاشت تا محلی برای تبلیغ دین کامل خود یعنی اسلام باشد و لذا حفظ و حراست از خانه خدا امر مهم و مقدس است. محمودی نژاد خاطرنشان کرد: مسجد پل ارتباطی قوی انسان و خداوند است که می تواند در ارتباط انسان با پروردگارش بسیار موثر باشد که اهمیت آن نیز در قرآن کریم و سخنان پیامبر اسلام (ص) و معصومین (ع) آمده است.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان گفت: فن بیان، مخاطب‌شناسی و نیز آشنایی با علوم و فنون روز از ویژگیهای یک مبلغ دینی است. حجت‌الاسلام جمال یاری افزود: تبلیغ احکام دین مبین اسلام تنها با روشهای سنتی تبلیغ امکان‌پذیر نیست. وی روحانیون را رهبران دینی جامعه برشمرد و خاطرنشان کرد: روحانیون به عنوان عالمان دینی، وظیفه سنگینی را در گسترش فرهنگ دینی در جامعه بر عهده دارند.

- نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک گفت: لازمه بهره بردن از مسجد، پاکیزه کردن و حفظ بهداشت آن است وهمه مردم باید در این امر مهم یکدیگر را یاری دهند. آیت‌الله احمد محسنی گرکانی در مراسم آغاز دهه نکوداشت و بهداشت مساجد که به همت این اداره کل درمسجدالنبی(ص)کوی مسکن اراک برگزار شد، افزود: ما باید مساجدی پاکیزه برای انجام عبادت در ماه مبارک رمضان داشته باشیم. وی اظهار داشت: مسجد بهترین مکان جهت راز و نیاز برای خالق یکتا است و رعایت بهداشت در این اماکن یکی از راههای جذب جوانان در مراسم‌ عبادی مساجد محسوب می شود. محسنی گرکانی یادآور شد: بهداشت همیشه مورد توجه دین مبین اسلام بوده و رعایت آن نشانه ایمان است.

- معاون فرهنگی تبلیغی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: همزمان با هفته دولت، بهره برداری از 17 باب خانه عالم در روستاهای استان آغاز می شود. حجت‌الاسلام محمدعلی سلم آبادی با بیان اینکه در مجموع 116 باب خانه عالم در سطح استان خراسان جنوبی وجود دارد، اظهار داشت: از این تعداد 46 باب خانه عالم تکمیل و 70 باب خانه عالم نیز در دست ساخت است. وی، میزان اعتبار این خانه های عالم را قبل از سال 88، پنج میلیارد و دویست و شصت میلیون ریال عنوان کرد و افزود: دو میلیارد و 950 میلیون ریال اعتبار نیز در سال جاری به منظور تکمیل ساخت خانه های عالم اختصاص یافته است. حجت الاسلام سلم آبادی خاطرنشان کرد: بر اساس بررسیهای به عمل آمده، 50 خانه عالم دیگر نیز در سطح استان مورد نیاز است که در صورت تاین اعتبار و مشارکت مردمی، در سالهای آینده احداث خواهند شد.