تیم ملی بسکتبال ایران قهرمان آسیا شد/ کسب دومین قهرمانی

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار نهایی بیست و پنجمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی جام ملت‌های آسیا امروز یکشنبه در سالن تیانجین چین میان تنها تیم‎های بدون باخت این دوره از مسابقات برگزار شد.

در این دیدار ایران موفق شد با نتیجه 70-52 مقابل چین میزبان مسابقات به برتری برسد و از عنوان قهرمانی خود در این رقابت ها دفاع کند.

بسکتبالیست های ایران و چین در حالی برگزارکننده دیدار نهایی مسابقات 2009 قهرمانی مردان آسیا بودند که روز گذشته (شنبه) به واسطه شکست تیم های اردن ولبنان در مرحله نیمه نهایی سهمیه پیکارهای جهانی 2010 ترکیه را از آن خود کرده بودند. امروز نیز در مرحله رده بندی این رقابت ها تیم ملی بسکتبال اردن با شکست 80 بر 66 لبنان به عنوان سومی آسیا دست یافت و راهی رقابت های جهانی شد.

فینال بیست و پنجمین دوره مسابقات قهرمانی مردان آسیا در حالی انجام شد که پیش از این بسکتبال ایران 12 دوره حضور در این مسابقات را تجربه کرده بود و تنها یک بار موفق به کسب مدال آن هم به رنگ طلا شده بود. تیم ملی بسکتبال ایران نخستین مدال آسیایی خود را در دوره پیشین این مسابقات به دست آورد در حالی که چینی ها با پیروزی در دیدار نهایی مسابقات سال 1977 به اولین مدال خود دست یافتند و پس از آن هم 15 بار دیگر در رقابت های قهرمانی آسیا مدال آور شدند تا در مجموع با 14 مدال طلا و 2 مدال برنز پرافتخارترین تیم آسیا باشند.

نتایج به دست آمده توسط تیم ایران در هشت دیدار گذشته به این شرح است:

* ایران 71 - چین تایپه 67

* ایران 82 - ازبکستان 62

* ایران 94 - کویت 46

* ایران 101- ژاپن 71

* ایران 88 - فیلیپین 78

* ایران 82 - کره جنوبی 66

* ایران 75 - قطر 65

* ایران 77 - اردن 75



مقام‌های به دست آمده توسط بسکتبال ایران در دوره‎های پیشین رقابت‎های قهرمانی آسیا به این شرح است:

* 1973 فیلیپین (مقام پنجم)

* 1981 هند (مقام هشتم)

* 1983 هنگ کنگ (مقام پنجم)

* 1986 مالزی (مقام هشتم)

*1989 چین (مقام پنجم)

* 1991 ژاپن (مقام ششم)

* 1993 اندونزی (مقام چهارم)

* 1995 کره جنوبی (مقام دهم)

* 1997 عربستان (مقام هشتم)

* 2003 چین (مقام پنجم)

* 2005 قطر (مقام ششم)

* 2007 ژاپن ( مقام نخست)