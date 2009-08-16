تسهیل صادرات از مرز شلمچه/ گمرک خرمشهر عملکرد مناسبی ندارد

علیرضا موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با اشاره به مهمترین فعالیت های انجام شده در سایت تجاری منطقه آزاد اروند گفت: از زمان تاسیس منطقه آزاد اروند، ناحیه مرزی شلمچه به دلیل هم مرز بودن با کشور عراق به عنوان قطب تجاری در این منطقه شناخته شد که از سوی منطقه آزاد اروند فعالیت های محسوس و غیر محسوس فراوانی در راستای تسهیل امر صادرات در این ناحیه انجام شده است.

وی در خصوص فعالیت های انجام شده در این ناحیه اظهار داشت: احداث بارانداز به مساحتی بیش از هفت هکتار، ساماندهی تردد زائران عتبات عالیات از مرز شلمچه، پاکسازی میادین مین به مساحت 180 هکتار، حصارکشی 55 هکتار از سایت تجاری شلمچه و احداث پارکینگ و روشنایی از جمله فعالیتهای انجام شده در ناحیه تجاری شلمچه توسط سازمان منطقه آزاد اروند است.

معاون بازرگانی و ترانزیت سازمان منطقه آزاد اروند با بیان اینکه در حال حاضر از مرز شلمچه روزانه 800 هزار دلار صادرات صورت می گیرد و در آینده افزایش چشمگیری خواهد داشت، گفت: به منظور تسریع و تسهیل در روند صادراتی و امور گمرکی، تعامل سازنده ای با گمرک خرمشهر برقرار کرده ایم به طوری که توسط سازمان منطقه آزاد اروند کلیه امکانات و زیر ساخت های مورد نیاز این گمرک در شلمچه به ارزش 60 میلیارد ریال تامین و فراهم شده است.

موسوی با اشاره به مشکلات عدیده ای که از سوی گمرک برای بازرگانان به وجود می آید، تصریح کرد: با و جود پیگیری های دفتر صادرات، دفتر ترانزیت و ناظر گمرکات خوزستان، متاسفانه با وجود ارائه تسهیلات منطقه آزاد اروند به گمرک خرمشهر تاکنون عملکرد مناسبی از این گمرک برای بازرگانان شاهد نبوده ایم.

وی خاطرنشان کرد: سازمان منطقه آزاد اروند قادر به ارائه تسهیلات بیشتری از قبیل امکانات رفاهی برای کارکنان و تهیه تجهیزات تکمیلی برای گمرک خرمشهر است اما با توجه به عملکرد ضعیف این گمرک، در ارائه تسهیلات تجدید نظر خواهد شد.

موسوی اظهار داشت: به زودی پروژه های افزایش مساحت بارانداز شلمچه تا 20 هکتار و پاکسازی اراضی آلوده به مین در این ناحیه در مساحت 700 هکتار توسط سازمان منطقه آزاد اروند به اتمام خواهد رسید. همچنین سالن VIP تجار برای انجام معاملات تجاری در سال جاری و نمایشگاه دائمی و بازارچه مرزی شلمچه در مساحت 20 هزار متر مربع در سال آینده افتتاح خواهند شد.