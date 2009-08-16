به گزارش خبرگزاری مهر، ولی آذروش با بیان این مطلب گفت: برای نظارت دقیق بر عملکرد اتوبوسها و ورود و خروج آنها به پایانه و همچنین سوار و پیاده شدن مسافران بر روی سکوها تمام پایانه های شهر تهران به دوربینهای نظارتی مجهز می شوند.

وی گفت: با نصب این دوربینها در صورت بروز هرگونه مشکل در پایانه ها و سکوها می توان در کوتاهترین زمان ممکن برای رفع مشکل اقدامات لازم را صورت داد.

آذروش با اشاره به اینکه به مرور تمامی پایانه های شهر تهران به دوربینهای نظارتی مجهز می شوند افزود: هم اکنون پایانه غرب به دوربینهای نظارتی مجهز شده و نصب این دوربینها در پایانه جنوب نیز در دست اجراست.