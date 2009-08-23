روزه داران از مصرف غذاهای چرب و شیرین خودداری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، روزه ‌داران هنگام افطار از مواد غذایی شیرین مانند زولبیا، بامیه و حلوا به مقدار زیاد مصرف نکنند زیرا باعث افزایش وزن می‌ شود.

انجام پیاده ‌روی و ورزش در این ماه توصیه می‌شود. بهتر است روزه‌ داران افطار خود را با آب ولرم باز کرده و پس از آن از نان، پنیر، گردو و غذاهای گرم مانند آش استفاده کنند و حتما بین افطار تا شام یک تا دو ساعت فاصله بگذارند و حتما در این زمان آب فراوان بنوشند.

کودکان و نوجوانانی که برای نخستین بار روزه می ‌گیرند باید در وعده سحری غذای کافی بخورند و همچنین آبمیوه‌ و سبزیجاتی مانند هویج و گوجه ‌فرنگی را فراوان مصرف کنند زیرا مقدار زیادی ویتامین را به صورت فشرده به بدن آنها می ‌رساند.