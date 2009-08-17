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۲۶ مرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۱۴

تحریم اقتصادی ایران فرصت مناسبی برای شناخت استعدادهاست

اصفهان - خبرگزاری مهر: نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از فرصت تحریمهای اقتصادی به عنوان فرصتی مناسب برای ارائه توانمندی‌های شرکت‌های ایرانی یاد کرد و گفت: این فرصت، زمان مناسبی برای شناخت توانایی‌ها و نارسایی‌های کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، رضا خیامیان روز گذشته در مراسم افتتاحیه دومین نمایشگاه تخصصی انرژی اصفهان با اشاره به رکود حاکم بر صنایع انرژی و صنایع مرتبط خاطر نشان کرد: این رکود تا زمانی که پیمانکاران خارجی، پروژه‌های بزرگ خود را به پیمانکاران ایرانی ندهند، ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه باید در همایش‌ها و نمایشگاه‌ها بیش از مسئولان دولتی باید از متخصصان استفاده کرد، اظهار داشت:‌ دلیل گرایش به این رویکرد این است که آنها هیچ گاه عوض نمی شوند، ‌این در حالی است که اکنون، دولت‌مردان درگیر تغییر و تحولات هستند.

وی در خصوص دومین نمایشگاه انرژی اصفهان بیان داشت: در این نمایشگاه بیشتر به کیفیت شرکت کنندگان توجه شده و کمیت ملاک نبوده است.

خیامیان به حضور فعال مراکز تحقیقاتی، مراکز رشد شهرک علمی و تحقیقاتی استان، دانشگاه اصفهان، پژوهشگاه صنعت نفت، مرکز آموزش تخصصی شرکت نفت ایران و اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن استان اشاره کرد و افزود: این امر، خود گواهی دهنده رویکرد تحقیقاتی و پژوهشی این نمایشگاه است.

 
کد مطلب 930696

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