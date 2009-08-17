تحریم اقتصادی ایران فرصت مناسبی برای شناخت استعدادهاست

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، رضا خیامیان روز گذشته در مراسم افتتاحیه دومین نمایشگاه تخصصی انرژی اصفهان با اشاره به رکود حاکم بر صنایع انرژی و صنایع مرتبط خاطر نشان کرد: این رکود تا زمانی که پیمانکاران خارجی، پروژه‌های بزرگ خود را به پیمانکاران ایرانی ندهند، ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه باید در همایش‌ها و نمایشگاه‌ها بیش از مسئولان دولتی باید از متخصصان استفاده کرد، اظهار داشت:‌ دلیل گرایش به این رویکرد این است که آنها هیچ گاه عوض نمی شوند، ‌این در حالی است که اکنون، دولت‌مردان درگیر تغییر و تحولات هستند.

وی در خصوص دومین نمایشگاه انرژی اصفهان بیان داشت: در این نمایشگاه بیشتر به کیفیت شرکت کنندگان توجه شده و کمیت ملاک نبوده است.

خیامیان به حضور فعال مراکز تحقیقاتی، مراکز رشد شهرک علمی و تحقیقاتی استان، دانشگاه اصفهان، پژوهشگاه صنعت نفت، مرکز آموزش تخصصی شرکت نفت ایران و اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن استان اشاره کرد و افزود: این امر، خود گواهی دهنده رویکرد تحقیقاتی و پژوهشی این نمایشگاه است.