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۲۵ مرداد ۱۳۸۸، ۱۶:۴۶

مشکلی برای تامین زمین مسکن مهر در استان وجود ندارد

مشکلی برای تامین زمین مسکن مهر در استان وجود ندارد

زنجان - خبرگزاری مهر: استاندار زنجان گفت: جهت تامین زمین مناسب برای ساخت و ساز مسکن مهر هیچ مشکلی در استان وجود ندارد و در صورت وجود مشکل نیز به هر طریق ممکن نسبت به رفع آن اقدام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر یکشنبه در جلسه شورای مسکن استان زنجان افزود: تنها مشکل موجود را استقبال کمرنگ متقاضیان مسکن مهر در زنجان عنوان کرد و افزود: به ویژه روستاییان متقاضی ساخت مسکن مهر از قطعه زمینهای کوچک و ساخت بناهای دو طبقه استقبال نمی کنند و دنبال زمینهای 300 تا 400 متری هستند که البته این مشکل تنها مختص استان زنجان نیست.

وی ادامه داد: همکاری و تعامل هرچه بیشتر و بهتر بانکهای عامل، موجب رونق ساخت و ساز مسکن مهر در زنجان می شود.

رئوفی نژاد افزود: با ارائه گواهی سازمان نظام مهندسی به بانکهای عامل، تسهیلات به موقع پرداخت خواهد شد.

اسستاندار زنجان با بیان اینکه عدم ارائه تسهیلات بانکی، ساخت و ساز مسکن مهر را با مشکل مواجه می کند، گفت: جهت دستیابی به اهداف پیش بینی شده در راستای اجرای طرح مسکن مهر، تلاش می شود تا موانع موجود برای ارائه تسهیلات بانکی برداشته شود تا فرصت جهت خانه دار کردن اقشار کم درآمد و آسیب پذیر از دست نرود.

در این جلسه به وضعیت زمین 14.5 هکتاری در نظر گرفته شده برای مسکن مهر پرداخته شد و طرح پیشنهادی سازمان مسکن مورد ارزیابی قرار گرفت.

کد مطلب 930701

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