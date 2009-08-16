پوررضا: پس از سخنرانی رهبر انقلاب در هیچ تجمعی شرکت نکردم

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان حوادث پس از انتخابات پرونده ایمان پوررضا 23 ساله مورد بررسی قرار گرفت.

در کیفر خواست ، اتهام وی اقدام علیه امنیت کشور از طریق اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری ایران از طریق شرکت در تجمعات غیر عمومی و سلب اعتماد عمومی ذکر شد.

پور رضا در دفاع از خود گفت: موارد مطرح شده در کیفرخواست برای بنده تعجب برانگیز است چرا که من در میدان هفت تیر دستگیر شدم نه بهارستان و درآنجا اتفاق خاصی رخ نداد که در کیفرخواست عنوان شده در حین ارتکاب به جرم بازداشت شده ام.

این متهم افزود: من درتخریب ها حضور نداشته ام و در3 راهپیمایی 25/3/88 و روز چهارشنبه از میدان هفت تیر تا میدان ولیعصر و راهپیمایی روز پنجشنبه در میدان امام خمینی حضور داشته ام.

وی افزود: بنده در راهپیمایی ها یک کوله پشتی به همراه داشتم که در آن آب می گذاشتم و در هنگام دستگیری در این کوله پشتی یک عکس که پشت آن نوشته شده بود روزجمعه 29 خرداد هیچ راهپیمایی برگزارنمی شود، یک شال سبز و دو بیانیه میر حسین موسوی وجود داشت.

پور رضا اضافه کرد: خانواده من به نظام علاقه مند هستند و پس از سخنرانی رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه به من گفتند که نباید در هیچ تجمعی شرکت کنی و بنده نیز پس از آن در هیچ راهپیمایی شرکت نکردم.

قاضی پرونده درادامه از این متهم درباره ایمیل وی پرسید که وی پاسخ داد: به دلیل اینکه SMS ها بسته بود در "این باکس" ایمیل بنده پیغام هایی فرستاده شده بود که شخصا درآن دخالتی نداشتم و برای من ارسال می شده است. همچنین عکس هایی که در ایمیل من مشاهده می شود هیچ یک شخصی نیست و همگی عکس های خبرگزاری های داخل است.

بنابراین گزارش وکیل مدافع پوررضا پس از سخنان موکلش اظهار داشت: موکل بنده می گوید در تجمعات شرکت نکرده و زمانی دستگیرشده که به سمت منزل درحال حرکت بوده است و اتهام وی تنها داشتن یک شال سبز و دو بیانیه است. لذا از دادگاه محترم تقاضا عفو و بخشش برای موکل خود را دارم.