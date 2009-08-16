افزایش سرانه استفاده کارکنان ناجا از امکانات رفاهی بنیاد تعاون

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار سید مصطفی بنی هاشمی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاحیه نمایشگاه فعالیتهای بنیاد تعاون ناجا در مازندران در محل نمایشگاهی سرسبز طبرستان ساری افزود: هم اکنون کارکنان ناجا می توانند از امکانات رفاهی این بنیاد هر سال یکبار استفاده نمایند.

وی خاطرنشان کرد: قصد داریم با توسعه امکانات رفاهی و ساخت هتل های جدید تحت عنوان نرگس نسبت به افزایش این سرانه تا پایان سال 93 برای هر کارمند ناجا به ازای هر سال دوبار برسانیم.

معاون هماهنگ کننده بنیاد تعاون ناجا با اشاره به اینکه تا پایان سال 84 تعداد 110 هزار نفر از کارکنان نیرو فاقد مسکن بودند، تصریح کرد: هم اکنون تمامی کارکنانی که حدود هفت سال از دوران خدمتشان بگذرد می تواند درخواست تامین مسکن برای خود نمایند.

بنی هاشمی با بیان اینکه ماموریت بنیاد تعاون ناجا تامین مسکن و وام و فراهم آوردن زمینه رفاه و آموزش خانواده های کارکنان نیز هست، یادآور شد: این بنیاد تسهیلات ویژه ای را برای این امر به کارکنان ناجا اعطاء کرده است.

وی همچنین از اجرای طرحی در بنیاد تعاون ناجا به منظور افزایش حقوق یک سوم برابری کارکنان ناجا خبر داد و گفت: طرح بیمه مسئولیت که از طرح های بنیاد تعاون بوده می تواند بسیاری از دغدغه های امنیتی و شغلی کارکنان را در حین انجام وظیفه رفع کند.

بنی هاشمی با اشاره به اینکه برگزاری نمایشگاه های بنیاد تعاون به منظور آشنایی بیشتر کارکنان ناجا با امکانات و تسهیلات رفاهی قابل ارائه کارکنان خواهد بود، افزود: تامین امنیت اقتصادی و رفاهی پرسنل ناجا ماموریت اصلی بنیاد تعاون است.

وی با بیان اینکه اکنون وضعیت معیشت پرسنل ناجا در حالت مطلوبی قرار دارد، خاطرنشان کرد: تا پایان سال هر ماه یک نمایشگاه استانی بنیاد تعاون در استان های کشور برگزار می شود که این نمایشگاه تاکنون در استانهای خراسان رضوی و امروز در مازندران برگزار شد.

این مسئول بنیاد تعاون ناجا در پایان از آغاز ساخت هشت هتل 5 ستاره در مشهد مقدس و تعداد بسیاری هتل چند ستاره در استان های شمالی، کهگیلویه و بویراحمد برای تامین رفاه کارکنان خبر داد و گفت: هم اکنون سه هزار و 820 تخت هتل های کشور تحت پوشش بنیاد تعاون ناجا بوده که به کارکنان ناجا خدمات رسانی می کند.

سرتیپ دوم پاسدار علیرضا مسکنی، فرماندهی انتظامی مازندران نیز با اشاره به اینکه وضعیت مناسب رفاهی پرسنل ناجا در سال های اخیر با دهه های گذشته قابل مقایسه نیست اظهار داشت: تشکیل بنیاد تعاون ناجا گامهای اساسی را در راستای توسعه و تامین معیشت و رفاه خانواده های نیرو فراهم آورده است.

وی با بیان اینکه نیروهای انتظامی برای انجام ماموریتهای خطیر خود که همان تامین امنیت جامعه بوده باید از دغدغه معیشت و رفاه خانوادگی مصون باشند، افزود: امروز وضعیت معیشت پرسنل ناجا در حالت مطلوب و مناسبی پیش می رود.

در نمایشگاه استانی بنیاد تعاون ناجا که در کیلومتر هفت جاده ساری به نکاء قرار دارد واحدهای زیرمجموعه خدمت دهنده به کارکنان ناجا آخرین دستاوردها و فعالیت خود را تا 28 مهر ماه به معرض دید عموم قرار داده اند.