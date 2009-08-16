38 هزار میلیارد تومان مطالبات معوقه بانکی/ اعلام 3 اولویت کاری دیوان

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، فریدون همتی ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس دیوان محاسبات استان فارس با اشاره به لزوم بازگشت این 38 هزار میلیارد تومان به خزانه گفت: در صورت بازگشت این مبلغ به طور حتم پیشرفت و تحول بسیاری در جامعه صورت می گیرد زیرا این مبالغ می توانند زمینه ساز اشتغال آفرینی باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تشریح اولویتهای کاری دیوان محاسبات کشور در سال جاری نیز بیان کرد: نفت، بانکها و اصل 44 و ارائه دیدگاه های محاسباتی با مصادیق اصلاح الگوی مصرف که باید طی یک دوره پنج سال ارائه شود از جمله اولویتهای مهم دیوان محاسبات کشور به شمار می آید.

معاون حقوقی دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه یکی از مهمترین این اولویتها نفت محسوب می شود، افزود: نفت و زیر مجموعه آن به دلیل گردش مالی زیاد، احتیاج به مراقبت و نظارت بیشتری دارد از این رو در سال جاری تمرکز جدی بر روی این موضوع توسط دیوان محاسبات صورت خواهد گرفت.

همتی تصریح کرد: اولویت دوم، بانکها محسوب می شوند از این رو باید در نحوه فرآیند واگذاری تسهیلات و منابع عمومی نظارت کاملی شود زیرا این منابع می تواند در جهت تولید پایدار و اشتغال آفرینی موثر باشد نه اینکه در حال حاضر 38 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی داشته باشیم.

وی افزود: در سال گذشته برای اولین بار از بودجه جاری کشور یک گزارش 9 ماهه تهیه شد و امسال با یک برنامه ریزی مناسب و باتوجه به ارسال بودجه به استانها و درگیر بودن آنها در جهت جذب بودجه های سال قبل و جلوگیری از هدرروی بیت المال تصمیم برآن شد که در بودجه سال جاری نظارت صورت گیرد.

معاون حقوقی و پارلمانی و تفریغ بودجه امور استانی دیوان محاسبات کشور با تاکید بر اینکه برخی از جریانات مالی چهره نظام را مخدوش می کند، عنوان کرد: برخلاف برخی از تعابیر موجود، این مجموعه به هیچ عنوان قصد مچ گیری ندارد بلکه بحث نظارت و پیشگیری در وجوه بیت المال مد نظر است.