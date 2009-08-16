"جنگ علیه والدین" منتشر ‌شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بحران فروپاشی خانواده در دنیای امروز و پیامدهای ناگوار موجب شده است تا نویسندگان کتاب حاضر دست به بررسی یکی از علل فروپاشی خانواده که همانا تضعیف نقش والدین است، بپردازند و در نقش سرنوشتساز و عملکرد بیبدیل والدین در خانواده تأکید ورزند.
نویسندگان کتاب «جنگ علیه والدین» تلاش کردهاند عوامل گوناگونی را که به شیوههای مختلفدر فرسایش جایگاه والدین مؤثر بودهاند مورد تحلیل قرار دهند.
سیلویا ان هیولتب، دارای مدرک دکترا در رشته اقتصاد از دانشگاه لندن است. وی مؤسس و رئیس مرکز سیاستگذاری اشتغال و زندگی و مدیر برنامه جنسیت و سیاستگذاری عمومی در دانشکده روابط بینالملل دانشگاه کلمبیا در امریکا است و همچنین در دانشگاه کمبریج ، کلمبیا و دانشگاه پرینستون تدریس میکند.
این کتاب سفارش اداره مطالعات زنان و خانواده معاونت پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و توسط معصومه محمدی ترجمه شده است.
دفتر نشر معارف، «جنگ علیه والدین» را در 280 صفحه و در تیراژ 300 نسخه با قیمت 2800 تومان منتشر کرده است.
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