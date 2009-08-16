اشتاین مایر شانسی برای صدراعظمی آلمان ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روزنامه سوئیسی "تاگس انسایگر" بر اساس همه پرسی انستیتو تحقیقات "امنید" آلمان که به سفارش روزنامه" بیلد ام زونتاگ" انجام گرفته است تنها نه درصد از پرسش شوندگان در این همه پرسی بر این عقیده بودند که اشتاین مایر صدر اعظم آلمان می شود که این تعداد شش درصد کمتر از هفته گذشته بودند.

بنا بر این نظرسنجی 83 درصد از پرسش شوندگان بر این عقیده بودند که آنجلامرکل بار دیگر صدر اعظم آلمان خواهد شد. در این همه پرسی که در پنج شنبه گذشته انجام شد از 500 آلمانی در این باره سوال شده بود.

