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۲۵ مرداد ۱۳۸۸، ۱۶:۳۵

بر اساس یک نظرسنجی:

اشتاین مایر شانسی برای صدراعظمی آلمان ندارد

اشتاین مایر شانسی برای صدراعظمی آلمان ندارد

بر اساس همه پرسی یک مرکز تحقیقاتی، اشتاین مایر نامزد صدر اعظمی آلمان شانسی برای دستیابی به این سمت نداشته و آنجلا مرکل شانس بالایی برای تصدی مجدد این مقام دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روزنامه سوئیسی "تاگس انسایگر"  بر اساس همه پرسی انستیتو تحقیقات "امنید" آلمان که به سفارش روزنامه" بیلد ام زونتاگ" انجام گرفته است تنها نه درصد از پرسش شوندگان در این همه پرسی بر این عقیده بودند که اشتاین مایر صدر اعظم آلمان می شود که این تعداد شش درصد کمتر از هفته گذشته بودند.

بنا بر این نظرسنجی 83 درصد از پرسش شوندگان بر این عقیده بودند که آنجلامرکل بار دیگر صدر اعظم آلمان خواهد شد. در این همه پرسی که در پنج شنبه گذشته انجام شد از 500 آلمانی در این باره سوال شده بود.

کد مطلب 930720

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