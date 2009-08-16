ایمانی و پارسایی از ساختمان جدید خانه تئاتر بازدید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان این بازدید ایرج راد مدیرعامل خانه تئاتر توضیحاتی را درباره روند ساخت‌ و ساز ساختمان جدید خانه تئاتر که در خیابان سمیه واقع است ارایه داد.

دکتر ایمانی خوشخو نیز ضمن تشکر از عملکرد مدیرعامل خانه تئاتر و همکارانش در انجام این پروژه ابراز امیدواری کرد تا از طریق معاونت امور هنری کمک‌هایی را جذب روند ساخت ‌و ساز ساختمان جدید خانه تئاتر کند.

ساختمان جدید خانه تئاتر در سال 1384 خریداری و از آن ‌زمان مراحل ساخت آغاز شده و درحال حاضر مراحل بتن‌ریزی و ساخت طبقات آن به پایان رسیده و ادامه روند ساخت وساز نیازمند تأمین منابع مالی و حمایت‌های بیشتر است.