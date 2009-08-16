ویژه برنامه "فصل باران" همزمان با ماه رمضان در رادیو البرز

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، این برنامه که در گروه عصرگاهی رادیو البرز تهیه می شود، شامل دو بخش محیطی و داخل استودیو است.

بخش داخل استودیو شامل قسمتهای مختلفی است و شامل مسابقه قرآنی که به موضوعات و مفاهیم قرآنی می پردازد و قصه های قرانی که توسط کارشناس علوم قرآنی روایت می شود، است.

از آیتم های این برنامه می توان به همرنگ دل (ویژه کمک خیرین به نیازمندان)، نان و نمک (ترویج افطاری ساده)، بفرمایید افطار (مصاحبه با کسبه و مشاغل مختلف)، بال عبور (نیایش)، شمعدانی ها (دعاهای مردم)، عطر آشنا (مصاحبه با سالمندان)، بوم خاطرات (بیان خاطرات) و بار سفر (وداع با ماه مبارک رمضان) اشاره کرد.

در بخش محیطی واحد سیار رادیو البرز هر روز در یکی از مؤسسات خیریه حضور می یابد و به صورت زنده برنامه سازی می کند.

رادیو البرز با همکاری کمیته امداد امام خمینی غرب استان تهران به جمع آوری نذورات و خیرات مردم و اهدای آن به ایتام و نیازمندان می پردازد.

همچنین تهیه کنندگان این برنامه لیدا عرفانیان، سولماز عطایی، مهران جوادی نیا و کامبیز نقاش و گویندگان آنرا مژگان ذوالفقارخانی، فاطمه فراهانی، حمید رضا حسینی و اسکندر کوتی تشکیل می دهند.