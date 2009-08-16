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۲۵ مرداد ۱۳۸۸، ۱۷:۱۳

شایعه حضور یک نماینده در مجلس ختم تروریست های اعدامی تکذیب شد

اداره اخبار و رسانه های گروهی مجلس شایعه حضور یک نماینده در مجلس ختم تروریست های اعدامی را تکذیب کرد .

به گزارش خبرگزاری مهر، در توضیح اداره اخبار و رسانه های گروهی مجلس آمده است : نظر به انتشار خبری با عنوان "حضور یک نماینده در مجلس ختم تروریست های اعدامی" در برخی سایت ها و روزنامه هایکثیر الانتشار، ضمن تکذیب خبر مورد نظر به منظور تنویر افکار عمومی اظهار می دارد: حضور نماینده مجلس شورای اسلامی در منطقه به منظور ایفای وظیفه نمایندگی و بازدید از حوزه انتخابیه جهت رسیدگی به مشکلات روستائیان این بخش محروم بوده است و هیچ ارتباطی با مراسم اشرار معدوم نداشته است.
کد مطلب 930744

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