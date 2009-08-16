دولت برنج کشاورزان مازندرانی را توافقی خریداری می کند

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، سیدمحمد کریمی بعداز ظهر یکشنبه در جلسه مشترک مدیران استان و شهرستان رامسر افزود: دولت با خرید توافقی ارقام محلی مشکل 200 هزار تن برنج انبار شده پارسال کشاورزان و تجار را به زودی برطرف می کند.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر برنجهای باقیمانده سال گذشته خرید تضمینی برنج پرمحصول و محلی نیز به زودی آغاز می شود.

کریمی در بخش دیگری از سخنانش نیز عنوان کرد: برای توسعه و احیا نساجی مازندران توافق اولیه ای با سرمایه گذاران ترک انجام شده است.

استاندار مازندران نیز در ادامه سفر به رامسر از مراحل ساخت هتل هفت ستاره سماموس رامسر بازدید کرد و با اشاره به رفع موانع پیش روی سرمایه گذار این پروژه از آغاز عملیات اجرایی این هتل شهریور ماه امسال خبر داد و گفت: منابع طبیعی مازندران نوشهر نیز باید دو هزار و 500 متر مربع زمین به مدیریت این طرح واگذار کند.

کریمی افزود: هتل هفت ستاره رامسر در 62 طبقه ساخته می شود.

استاندار مازندران همچنین در دیدار با شهردار تنکابن تهیه زمین در ضلع غربی کارخانجات کمپوست تنکابن برای دفن بهداشتی زباله را خواستار شد.

کبیری، شهردار تنکابن نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از چگونگی ساخت کارخانه کمپوست تنکابن گفت: زمینی به مساحت یک هکتار به صورت موقت در روستای "ارده سر" تنکابن تا راه اندازی کارخانه کمپوست برای دفن زباله در نظر گرفته شده است.