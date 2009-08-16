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۲۵ مرداد ۱۳۸۸، ۱۸:۲۱

وزیر بهداشت لبنان:

بهانه ای برای تاخیر در تشکیل دولت وحدت ملی وجود ندارد

بهانه ای برای تاخیر در تشکیل دولت وحدت ملی وجود ندارد

وزیر بهداشت لبنان با اشاره به بهبود روند کشورش در ماه های اخیر از وجود نداشتن هیچ بهانه و دستاویزی برای تاخبر در تشکیل دولت وحدت ملی سخن گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری النشره، "محمد جواد خلیفه" وزیر بهداشت لبنان با اشاره به مشخص شدن ترکیب نهایی کابینه جدید، افزود: تمام بهانه ها برای تاخیر در تشکیل دولت وحدت ملی از بین رفته است.

وی خواستار تسریع در تشکیل دولت وحدت ملی توسط "سعد الحریری" نخست وزیر لبنان شد.

خلیفه در ادامه افزود: همه اقشار و گروه های سیاسی در لبنان به "توافقنامه طائف" که به جنگ های داخلی در این کشور پایان داد، پایبند هستند.

وی تاکید کرد: بر پایه همین توافقنامه بود که مقاومت اسلامی در لبنان شکل گرفت و با شکست صهیونیست ها، این رژیم را از لبنان بیرون راند.

کد مطلب 930772

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