دست نشان حضور مهاجم ملی پوش مالی را در تیم نساجی تایید کرد

نادردست نشان در گفتگوی تلفنی با خبرنگار مهر اظهار داشت: "فونیک سی" مهاجم ملی پوش مالی از سه روز قبل در اردوی آماده سازی تیم نساجی در چابکسر شرکت کرده و در این اردو بسیار با انگیزه بود.

وی با بیان اینکه این بازیکن از نظر فنی مورد تائید قرار گرفته است، ابراز امیدواری کرد: مسئولان باشگاه بتوانند در بحث مالی با این بازیکن به توافق برسند.

سرمربی تیم فوتبال نساجی مازندران تصریح کرد: هم اکنون "بدرا جاکیته" دیگر بازیکن مالیایی تیم فوتبال نساجی است که در این تیم حضور دارد.

دست نشان همچنین از به کارگیری دروازه بان تیم ستاره سرخ بلگراد در باشگاه نساجی خبر داد و گفت: این دروازه بان خارجی در روزهای آینده به اردوی نساجی ملحق خواهد شد.

وی صحبتهای مطرح شده درباره حضور علیرضا واحدی نیکبخت در تیم نساجی را رد کرد و افزود: در این خصوص هیچ صحبت رسمی میان مسئولان باشگاه با نیکبخت نشده و فقط اطرافیان وی به باشگاه پیغام داده بودند.

تیم فوتبال نساجی قائمشهر هم اکنون در اردوی آماده سازی خود در چابکسر استان گیلان به سر می برد.