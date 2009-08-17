قیمت برخی از میوه ها در رمضان امسال در مشهد کاهش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، هاشم افخمی یکشنبه شب در نشست خبری در جمع خبرنگاران افزود: عرضه میوه در ماه مبارک رمضان نسبت به سال گذشته به دلیل سرما و یخبندان کمتر است و ذخیره‌‍ سازی برای آن انجام می‌گیرد، اما عرضه سبزی از سال قبل بیشتر و با کیفیت بالاتری صورت گرفته است.

رئیس اتحادیه سبزی فروشان مشهد اظهار داشت: قیمت مصوب اتحادیه برای هر کیلو سبزی 200 تومان است و سبزی‌هایی نظیر نعنا و شوید هر کیلو 300 تومان است و نیز قیمت میوه‌هایی مثل خربزه و هندوانه به ترتیب 400 و 250 تومان در هر کیلو است.

افخمی افزود: در ماه مبارک رمضان در مورد تامین سبزی خوردن مشکلی وجود ندارد.

وی تصریح کرد: علت عدم مشکل برای تامین سبزی فراوانی آن و به راحتی در دسترس قرار گرفتن به مشتریان است.

رئیس اتحادیه سبزی فروشان مشهد خاطرنشان کرد: یک یا دو بازرس را در هر میدان عرضه میوه و سبزی مستقر کرده‌ایم تا سبزی با کیفیت خوب و به راحتی در دسترس مردم قرار گیرد و تخلفی صورت نپذیرد.