قیمت برخی از میوه ها در رمضان امسال در مشهد کاهش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، هاشم افخمی یکشنبه شب در نشست خبری در جمع خبرنگاران افزود: عرضه میوه در ماه مبارک رمضان نسبت به سال گذشته به دلیل سرما و یخبندان کمتر است و ذخیره سازی برای آن انجام میگیرد، اما عرضه سبزی از سال قبل بیشتر و با کیفیت بالاتری صورت گرفته است.
رئیس اتحادیه سبزی فروشان مشهد اظهار داشت: قیمت مصوب اتحادیه برای هر کیلو سبزی 200 تومان است و سبزیهایی نظیر نعنا و شوید هر کیلو 300 تومان است و نیز قیمت میوههایی مثل خربزه و هندوانه به ترتیب 400 و 250 تومان در هر کیلو است.
افخمی افزود: در ماه مبارک رمضان در مورد تامین سبزی خوردن مشکلی وجود ندارد.
وی تصریح کرد: علت عدم مشکل برای تامین سبزی فراوانی آن و به راحتی در دسترس قرار گرفتن به مشتریان است.
رئیس اتحادیه سبزی فروشان مشهد خاطرنشان کرد: یک یا دو بازرس را در هر میدان عرضه میوه و سبزی مستقر کردهایم تا سبزی با کیفیت خوب و به راحتی در دسترس مردم قرار گیرد و تخلفی صورت نپذیرد.
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