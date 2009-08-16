تذکر سازمان لیگ برای تامین نور استاندارد ورزشگاه ها/ تذکر به سه باشگاه

به گزارش خبرنگارمهر، با توجه به در پیش بودن ماه رمضان و برگزاری مسابقات لیگ برتر در زیر نور، سازمان لیگ برتر نسبت به تامین نور کافی و استاندارد سه ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر، یادگار امام تبریز و حافظیه شیراز تذکر داد و خواستار تامین نور مناسب برای این سه ورزشگاه شد.

عزیز محمدی رئیس سازمان لیگ برتر ضمن تایید این خبر اظهار داشت : با توجه به اینکه در آستانه ماه مبارک رمضان قرار داریم در نامه ای به باشگاه های شاهین بوشهر و تراکتورسازی تبریز و همچنین هیئت فوتبال استان فارس از آنها خواسته ایم تا نسبت به تامین نور استاندارد ورزشگاه های خانگی خود اقدام کنند در غیر این صورت محل برگزاری دیدارهای این سه تیم به استان های همجوار که شرایط مناسبی برای برگزاری مسابقات را دارند منتقل خواهد شد .

رئیس سازمان لیگ یادآور شد : استاندارد نور ورزشگاه ها برای برگزاری مسابقات از سوی سازمان لیگ برتر 1800 لوکس تعیین شده و باشگاه هایی که بتوانند تا 900 لوکس را نیز تامین کنند، مشکلی برای برگزاری مسابقات نخواهند داشت .

وی تاکید کرد : مسابقات لیگ برتر طبق برنامه در ماه مبارک رمضان بعد از افطار برگزار خواهد شد و به جز سه ورزشگاه مورد اشاره سایر ورزشگاه های کشور به لحاظ امکانات روشنایی و برگزاری مسابقات زیر نور با مشکل خاصی روبرو نیستند.