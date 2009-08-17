طرح انتظامی ویژه ماه رمضان در قزوین اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، سرهنگ رضا محتشمی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان گفت: در ماه مبارک رمضان مقررات ویژه ای در نظر گرفته شده است که ضمن ابلاغ به غذاخوری ها و سالنهای پذیرایی درون شهری و برون شهری با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

وی افزود: غذاخوری های خارج از شهر با استتار کامل مجازند نسبت به ارائه سرویس تنها به مسافران اقدام کنند و واحدهای پخت غذا در داخل شهر نیز به هیچ عنوان نمی توانند در طول روز از شهروندان پذیرایی کنند و تنها بعد از افطار و تا سحر مجاز به عرضه موادغذایی به مشتریان خواهند بود.

محتشمی اقدام و تظاهر به روزه خواری در سطح شهر و در داخل خودروها را نیز مشمول مقررات ماه رمضان دانست و اظهار داشت: در صورت بی توجهی به قانون و مقررات ماه مبارک ضمن معرفی متخلفان به مراجع قضایی با آنان طبق قانون برخورد خواهد شد.

وی ادامه داد: در شهر قزوین تنها یک هتل مجاز به ارائه سرویس به مسافران با استتار کامل است و کارکنان هتل از این قانون مستثنی هستند.

رئیس پلیس امنیت استان قزوین از فعالیت 50 هزار واحد صنفی در استان خبر داد و گفت: نیمی از این واحدها در داخل شهر قزوین فعالیت می کنند و در طرح رمضان بر تمامی این واحدها کنترل و نظارت لازم انجام خواهد شد.

وی اضافه کرد: در طرح رمضان سال گذشته 30 واحد متخلف شناسایی و با آنها برخورد لازم صورت گرفت.

محتشمی با اشاره به افزایش استفاده از سلاحهای شکاری غیر مجاز در استان نیز یادآور شد: به دلیل افزایش استفاده از سلاحهای غیرمجاز شاهد افزایش حوادث ناشی از به کارگیری سلاح در نزاع های دسته جمعی و طایفه ای در مناطق مختلف استان هستیم که با اعمال مجازات سنگین با این مسئله در سطح استان مقابله خواهیم کرد.

وی افزود: برای قاچاقچیان مسلح مجازات حبس بین سه تا 12 سال، واردکنندگان سلاح پنج تا 15 سال، نگهدارندگان و حاملان سلاح غیر مجاز حبس سه تا 10 سال و نگهداری قطعات سلاح دو تا پنج سال حبس در قانون پیش بینی شده است که اعمال می شود.

محتشمی مجازات نگهداری مهمات سنگین را حبس دائم و اعدام، سازندگان سلاح غیر مجاز را دو تا 10 سال، تعمیر اسلحه غیر مجاز را سه ماه تا یکسال عنوان کرد و اقدام به استفاده و مقاومت در برابر پلیس با سلاح شکاری را بیش از 15 سال حبس و یا اعدام دانست.

وی همچنین جریمه نقدی حمل و نگهداری سلاح غیر مجاز را دو تا پنج برابر قیمت سلاح ذکر کرد و اظهار داشت: بیشترین آمار استفاده از سلاح غیرمجاز دراستان در نواحی بوئین زهرا و تاکستان است.

وی با اشاره به روند صدور مجوز سلاح شکاری گفت: متقاضیان با ارائه درخواست به لشگر 16 زرهی قزوین می توانند درخواست مجوز قانونی کنند که بعد از بررسی صلاحیت افراد و نیاز آنان بر اساس ضوابط قانونی نسبت به صدور مجوز قانونی اقدام لازم صورت می گیرد.