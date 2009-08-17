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۲۶ مرداد ۱۳۸۸، ۹:۵۹

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: برگزاری مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان غرب آسیا و همچنین پیگیری مسابقات دوچرخه‌سواری قهرمانی آسیا از اهم رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه بیست و ششم مرداد سال 1388 هجری شمسی مصادف است با بیست و پنجم شعبان سال 1430 هجری قمری و برابر است با هفدهم اوت سال 2009 میلادی.

- مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان غرب آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* ایران - عراق
* اردن - سوریه

- مسابقات دوچرخه‌سواری قهرمانی آسیا امروز هم در اندونزی پیگیری می شود و رکاب‌زنان کشورمان در رشته‌های مختلف به مصاف حریفان آسیایی خود می روندو

- دیدار تیم های فوتبال آث میلان و یوونتوس در چارچوب مسابقه سنتی (Berlusconi Trophy 2009) امشب برگزار می شود.

- تیم فوتبال زیر 17 سال کشورمان در ادامه دیدارهای تدارکاتی اش، ساعت 17:30 دقیقه امروز به دیدار تیم دسته دومی مقاومت سپاه می رود.

- تیم ملی والیبال ساحلی کشورمان در دومین روز تورنمنت بین‎المللی عمان امروز به مصاف تیم امارات می رود.

- مجمع عمومی هیئت فوتبال استان آذربایجان شرقی ساعت 8 صبح امروز با حضور به ریاست علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال در محل اداره کل تربیت بدنی شهر تبریز برگزار می شود.

کد مطلب 930877

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