سینمای ایران در میان 50 فیلمساز مولف دنیا نماینده ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، نشریه معتبر سایت اند ساوند در شماره ماه سپتامبر 2009 خود فهرستی 50 نفره از فیلمسازان مولف دنیا منتشر کرده و به آنها لقب "گروه خشن" داده که اشاره به فیلمی به همین نام به کارگردانی سام پکین‌پا است. از جمله فیلمسازان سرشناس حاضر در این فهرست می‌توان به فدریکو فلینی، لارس فن تریر، ورنر هرتسوگ، شوهی ایمامورا، پل ورهوفن، دیوید لینچ، سرگئی پاراجانف و... اشاره کرد.

غیبت فیلمسازان ایرانی به ویژه عباس کیارستمی سرشناس‌ترین کارگردان ایرانی و برنده نخل طلای کن در این فهرست عجیب است. کیارستمی نخل طلا را همراه با شوهی ایمامورا به دست آورد که در این فهرست حضور دارد. نام فیلمسازان آسیایی دیگری هم دیده می‌شود و نبودن نامی از کارگردان‌های سینمای ایران در این لیست بی‌توجهی به جایگاه سینمای ایران در جهان است.

مارک کازینز نویسنده سایت اند ساوند در توصیف این "گروه خشن"‌ می‌نویسد: آنها فیلم‌هایی می‌سازند که در هیچ گروه و طبقه‌ای قرار نمی‌گیرد و زبان سینمایی، طعم و حتی واقعیت خود در خدمت اراده آنها درمی‌آید. اگر می‌خواهید به قدرت و ویژگی‌های این فیلم پی ببرید، باید خود را در یک بایگانی بزرگ پر از فیلم‌هایی به تمام زبان‌ها و ملیت‌ها بپندارید.

حالا تصور کنید کدامیک از فیلم‌ها با صدای بلند شما را صدا می‌زنند. فیلم‌های ویلیام وایلر، ژان رنوار، روبر برسون، استفن فریرز، مارگارت فن تروتا، جیا ژانک‌که، هو سیائو سین، جرج کیوکر یا آنگ لی؟ هیچکدام. نخستین صداهایی که از این آرشیو غنی می‌شنوید از آنهایی است که با ناخودآگاه مخاطبان سر و کار داشته‌اند.

ما اینجا از فیلمسازان سرکش و ناآرام حرف می‌زنیم؛ از آنها که از تمام دهه‌ها و مکان‌ها می‌آیند و توجه شما را به خود جلب می‌کنند. به ارزش‌های تولید فیلم‌های باستر کیتن، اریش فن اشتروهایم، سیسیل ب. دمیل و جووانی پاسترونه بیدیشید و ببینید در سینمای دهه‌های 1910 و 1920 رگه‌های از سربراهی و فرمانبرداری دیده می‌شود.

سپس به دهه 1950 بروید؛ جایی که یوسف شاهین در مصر، زی جین در چین، کنث انگر در آمریکا و گاتاک در هند نوعی تازه از سینما را بنیان نهادند. اما آیا تمام این فیلمسازان فراتر از توانایی در جلب توجه دیگران در یک یا چند ویژگی با هم مشترکند؟ پاسخ این پرسش کلیدی مثبت است.

اول اینکه همه آنها با وحدت زمان و مکان ارسطویی مشکل دارند و ترجیح می‌دهند آنچه می‌سازند در یک قلمرو محدود نشود. دوم اینکه در هیچ گروه و دسته‌ای جای نمی‌گیرند و سوم، شکل گرفتن و تولد یک ایده در ذهن تمام آنها اساسا یک رویداد خشن و هیجان‌انگیز تلقی می‌شود. انرژی این گروه به نوعی در فیلم‌های آنها تخلیه می‌شود که سابقه مشابه ندارد.

فهرست 50 فیلمساز این شماره سایت اند ساوند بیشتر شامل فیلمسازان مرد است. اما سینماگرانی چون ورا چیتیلووا، کاترین بریا، کلر دنس و سالی پاتر هم جایگاهی خاص در آن دارند. حتی می‌شد ما وست، لیلیانا کاوانی و لنی ریفنشتال هم در میان سینماگران حاضر در این فهرست جا داد.

50 فیلمساز برتر مولف به انتخاب نشریه سایت اند ساوند عبارتند از:

کنث انگر، جین آردن، داریو آرجنتو، فرناندو آرابال، الکسی بالابانف، ماریو باوا، والرین بوروژیک، کاترین بریا، تاد برونینگ، لوئیس بونوئل، دانلد کامل، ورا چیتیلووا، سیسیل ب. دمیل، کلر دنس، فدریکو فلینی، ایبل فرارا، ریتویک گاتاک، الکسی گورمان، وویسیک هاس، ورنر هرتسوگ، شوهی ایمامورا، الخاندور یودوروسکی، دیوید لینچ، گای مدین، دوسان ماکاویف، جبریل دیوپ مامبتی.

یاسوزو ماسومورا، ویبانگ ما ـ زو، تاکاشی میکه، نوبو ناکاگاوا، گاسپار نوئه، شینسوکه اوگاوا، سرگئی پاراجانف، سالی پاتر، گلوبر روچا، رائول رویز، کن راسل، یرزی اسکولیموسکی، ریچارد استنلی، جوزف فن اشتنبرگ، سیجون سوزوکی، یان اسوانکمایر، لارس فن تریر، تسویی هارک، شینیا تسوکاموتو، ادگار جی. اولمر، پل ورهوفن، کوجی واکاماتسو، ادوارد د. وود و آندری زولاوسکی.