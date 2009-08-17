چهارمین نمایشگاه "خیابان هنر" میزبان بانوان هنرمند قزوینی شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، در این نمایشگاه که صبح دوشنبه افتتاح شد بانوان هنرمند ساکن شهرک محمدیه آثار هنری خود را در رشته های صنایع دستی، عروسک سازی، مجسمه سازی، معرق کاری، گریم کودک در معرض دید عموم قرار داده اند.

خیابان هنر با هدف آشنایی مردم با رشته های مختلف هنری و ایجاد علاقه به یادگیری این هنرها، معرفی هنرمندان به شهروندان، راهیابی آثار هنری به داخل خانه ها و کمک به رونق اقتصاد خانواده توسط سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین برگزار می شود.

چهارمین خیابان هنر شامل 15 غرفه در بوستان ایثار واقع در شهرک محمدیه جنب کتابخانه اندیشه برپا شده است و تا 28 مردادماه از ساعت 18 تا 23 هر روز پذیرای بازدید کنندگان خواهد بود.

شهروندان با بازدید از غرفه های خیابان هنر ضمن بازدید از آثار هنری و نحوه تولید آنها در صورت تمایل می توانند نسبت به خرید آثار هنری نیز اقدام کنند.