هنوز زمان توزیع بن رمضان مشخص نیست/ افزایش 200 هزار سهمی بن مددجویان

دکتر فرید براتی سده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: سهمیه در نظر گرفته شده برای ماه مبارک رمضان مددجویان هنوز مشخص نیست که چه میزان باشد و اختصاص این بن در اختیار مدیریت سازمان بهزیستی نیست.

مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده سازمان بهزیستی در ادامه تاکید کرد: اما احتمال دارد که وزارت رفاه همان مبلغ سال گذشته 36 هزار تومان را به مددجویان اختصاص دهد البته باز هم زمان توزیع آن از سوی این وزارتخانه مشخص نیست.

سال گذشته نیز توزیع سبد غذایی ماه مبارک رمضان میان مددجویان 5 ماه به طول انجامید و در نهایت درصد کمی از مددجویان و معلولان از این سبد بهره مند شدند.

براتی ابراز امیدواری کرد که سهمیه ماه مبارک امسال نیازمندان در ماه رمضان میان آنان توزیع شود.

مدیر کل دفتر امور زنان سازمان بهزیستی از افزایش سهمیه بن رمضان مددجویان بهزیستی خبر داد و گفت: سال گذشته وزارت رفاه یک میلیون و 800 هزار بن رمضان به مددجویان بهزیسیتی اختصاص داد اما امسال 200 هزار سهمیه افزایش پیدا کرده است .

این درحالی است که بهزیستی برای پرداخت بن به مددجویان خود به 2میلیون و 300 هزار سهمیه نیاز دارد.