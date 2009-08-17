رئیس سازمان محیط زیست کشور در مسئله گرد و غبار دیر عمل کرد

داریوش قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: استان ایلام به دلیل داشتن مرز مشترک با کشورهای همسایه طی چهار سال گذشته بارها در معرض گرد و غبار قرار گرفته و مردم این استان را با مشکلات متعدد مواجه کرده است.

وی بیان داشت: مسئولان کشوری به خصوص رئیس سازمان محیط زیست کشور برای این مسئله بسیار ضعیف و دیر عمل کرده است.

این نماینده مردم در مجلس با اشاره به اینکه طی چهار سال گذشته هیچ توجهی به گرد و غبار استان ایلام نشد، خاطرنشان کرد: به زودی اجلاس پنج جانبه ای بین کشورهای همسایه و درگیر با این مشکل از جمله ایران، عربستان و عراق برگزار می شود.

قنبری عنوان کرد: مسئله گرد و غبار باعث تخریب جنگلهای استان ایلام نیز شده است و در بحث گردشگری نیز از تعداد گردشگران در فصل تابستان کاسته شده است.

وی با انتقاد از عملکرد رئیس سازمان محیط زیست کشور گفت: امید است در دولت دهم شاهد وزیران و نیروهای کارآمدتری باشیم تا این مشکلات برطرف شود.