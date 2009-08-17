12 هزار هکتار شالیزار آمل مستعد پرورش "رتون" است

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، مهرداد فولاد صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: پیش بینی می شود از این اراضی حدود 25 هزار تن شلتوک برنج برداشت شود.

وی پرورش رتون (رشد دوباره خوشه های برنج بر روی ساقه ها و شالی برداشت شده قبلی) را در مقایسه با نشا دوباره برنج مرقون به صرفه تر دانست و بیان کرد: در پرورش رتون از سموم شیمیایی استفاده نمی شود و به علت سالم بودن برنج تولیدی وهمچنین کیفیت بالا، کاهش هزینه های تولید و درآمدزدایی مورد توجه کشاورزان است.

رئیس اداره بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی آمل همچنین در توضیحی مجدد و با تاکید براینکه بارندگی های این موقع و در زمان برداشت برنج محصول باعث "ورس" خوابیدگی حدود 70 درصد از شالیزارهای این شهرستان شده، عنوان کرد: این امر باعث طولانی شدن زمان برداشت، به مرور زمان باعث پوکی شلتوک، پوسیدگی ساقه ها، افزایش هزینه برداشت برنج می شود.

فولاد با اشاره به اینکه تاکنون حدود 20 درصد از شالیزارهای برنج از نوع ارقام محلی در شهرستان آمل برداشت شده است، خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط مناسب آب وهوایی امسال پیش بینی می شود از سطح 38 هزار و 450 هکتار شالیزار در شهرستان آمل 270 هزار تن شلتوک و بیش از 160 هزار تن برنج سفید برداشت شود.

وی شرایط تولید برنج در این شهرستان را در مجموع امسال مطلوب و رضایت بخش دانست و اضافه کرد: کشاورزان این شهرستان نیز از وضعیت به وجود آمده امسال در تولید برنج راضی هستند.

رئیس اداره بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی آمل خاطرنشان کرد: شالیکاران سخت کوش و پرتلاش آملی سالانه برنج مورد نیاز حدود چهار میلیون نفر را در اراضی این شهرستان تولید وعرضه می کنند.