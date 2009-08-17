تولید آثار فاخر هنری دینی اولویت اصلی حوزه هنری گلستان است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محسن ربانی صبح دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه در سالن اجتماعات حوزه هنری گرگان افزود: زمینه سازی حضور هنرمندان، تربیت هنرمندان متدین و متعهد، کشف و معرفی هنرمندان جوان از دیگر رویکردهای این نهاد است.

وی اظهار داشت: ارتباط با سایر دستگاه های دولتی و غیر دولتی و فراهم کردن زمینه همکاری بیشتر به عنوان یک اصل در این حوزه مورد توجه قرار می گیرد.

به گفته ربانی، حوزه هنری استان دارای شرایط مستعد پیشرفت است و انگیزه زیادی نیز برای رشد و تعالی در بین پرسنل و هنرمندان این مرکز به چشم می خورد.

مدیرکل استانها و مجلس حوزه هنری کشور نیز گفت: عملکر حوزه هنری گلستان در مقایسه با سایر استانها از وضعیت مطلوبی برخوردار است.

مصلحی افزود: فعالیتهای این حوزه در سالهای اخیر چشمگیر بوده و امیدواریم این روند با توجه به مدیریت جدید و بهره مندی از تمامی امکانات و ظرفیتها ادامه یابد.

در این مراسم از زحمات محمدرضا خاکپور و نبی الله خدابخشی رئیس و سرپرست قبلی حوزه هنری گلستان قدردانی شد و محسن ربانی به عنوان رئیس جدید معرفی شد.