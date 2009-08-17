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۲۶ مرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۰۲

کوثری در گفتگو با مهر: بهتر بود معرفی وزیران از طریق مجلس باشد نه تلویزیون

کوثری در گفتگو با مهر: بهتر بود معرفی وزیران از طریق مجلس باشد نه تلویزیون

یک عضو کمیسیون امنیت ملی گفت که از نظر قانونی منعی برای اعلام اسامی وزیران از سوی رئیس جمهور قبل از معرفی به مجلس نیست ولی بهتر بود معرفی وزیران بعد از رایزنی با مجلس صورت گیرد.

اسماعیل کوثری، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سئوال که نظر شما در مورد اعلام اسامی وزیران پیشنهادی از طرف رئیس جمهور در تلویزیون چیست، گفت:  نوع طرح اسامی وزیران از سوی دکتر احمدی نژاد از دو منظر قابل بررسی است، از یک طرف می توانیم بگوییم که اشکالی ندارد، چون رئیس جمهور مستقیما با مردم در رابطه است و از نظر قانونی هم منعی در این خصوص نیست.

وی افزود: اما از سوی دیگر، می توان به این کار ایراد گرفت از این لحاظ که بهتر بود با نمایندگان مردم در مجلس رایزنی و مشورت می شد، چون این مشورت، کار دولت و مجلس را راحت تر می کرد و بین آنها تعامل خوبی ایجاد می کرد.

کوثری گفت: مقام معظم رهبری هم بر تعامل این دو قوه اصلی کشور تاکید دارند و به مجلس توصیه کرده اند که با دولت تعامل و حتی مماشات داشته باشد، به هرحال اگر رئیس جمهور این کار را از طریق مجلس انجام می داد، هماهنگی و تعامل بهتری ایجاد می شد و کار برای همه آسان تر می شد.

نماینده تهران در مجلس همچنین در مورد معرفی سه نفر از زنان به عنوان وزیر در کابینه دهم گفت: به هرحال بانوان نیمی از جامعه را تشکیل می دهند و آقای رئیس جمهور با همین دیدگاه این خانم ها را به عنوان وزیر به مجلس معرفی کرده است که تحول بزرگی محسوب می شود و البته پذیرش این موضوع بستگی به نظر مجلس دارد.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره معرفی حجت الاسلام مصلحی به عنوان وزیر اطلاعات گفت: حتما آقای رئیس جمهور در معرفی ایشان همه جوانب را در نظر گرفته اند، کارنامه و عملکرد افراد وجود دارد و طبعا این نظر مجلس است که باعث وزیر شدن این افراد پیشنهادی می شود، آقای مصلحی سابقه حضور در دفاع مقدس و سپاه و بسیج را دارد و با کار امنیتی آشنا است .

کد مطلب 930990

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