ذخیره مناسب شبکه برق / صادرات 800 مگاواتی برق به همسایگان

مسعود حجت در گفتگو با مهر گفت: ذخیره شبکه برق کشور هم اکنون در سطح بسیار عالی به سر می برد و این ذخیره معمولا بین 1500 تا 2000 مگاوات در نوسان است.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران افزود: ذخیره ای که هم اکنون در شبکه برق کشور حادث شده است به دلیل مدیریت مصرف مشترکان، هوای مناسب، تولید برق خوب، تامین سوخت خوب و مدیریت مطلوب منابع آب کشور است که امید می رود تا آخر امسال این طور ادامه داشته باشد.

وی تصریح کرد: هم اکنون تبادلات برق ایران با کشورهای همسایه در حال انجام است و حتی در فصل تابستان نیز صادرات به کشورهای همسایه در حد 700 تا 800 مگاوات صورت می گیرد.