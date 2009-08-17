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۲۶ مرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۴۰

حجت به مهر خبرداد:

ذخیره مناسب شبکه برق / صادرات 800 مگاواتی برق به همسایگان

ذخیره مناسب شبکه برق / صادرات 800 مگاواتی برق به همسایگان

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق کشور با اشاره به ذخیره مناسب شبکه برق کشور، گفت: هم اکنون 800 مگاوات صادرات به کشورهای همسایه صورت می گیرد.

مسعود حجت در گفتگو با مهر گفت: ذخیره شبکه برق کشور هم اکنون در سطح بسیار عالی به سر می برد و این ذخیره معمولا بین 1500 تا 2000 مگاوات در نوسان است.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران افزود: ذخیره ای که هم اکنون در شبکه برق کشور حادث شده است به دلیل مدیریت مصرف مشترکان، هوای مناسب، تولید برق خوب، تامین سوخت خوب و مدیریت مطلوب منابع آب کشور است که امید می رود تا آخر امسال این طور ادامه داشته باشد.

وی تصریح کرد: هم اکنون تبادلات برق ایران با کشورهای همسایه در حال انجام است و حتی در فصل تابستان نیز صادرات به کشورهای همسایه در حد 700 تا 800 مگاوات صورت می گیرد.

کد مطلب 930997

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