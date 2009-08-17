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۲۶ مرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۱۷

توزیع کارت اینترنتی آزمونهای فراگیر دانشگاه پیام نور آغاز شد

توزیع کارت اینترنتی آزمونهای فراگیر دانشگاه پیام نور آغاز شد

کارت اینترنتی آزمونهای فراگیر کاردانی به کارشناسی، کارشناسی و کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور از صبح امروز دوشنبه بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، کارت آزمونهای کاردانی به کارشناسی، کارشناسی و کارشناسی ارشد فراگیر از صبح امروز دوشنبه 26 مرداد ماه بر روی سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org  قرار گرفته است و داوطلبان می توانند در فرصت مشخص شده به سایت سازمان سنجش مراجعه و با توجه به دستورالعملهای سایت با وارد کردن اطلاعات محرمانه کارت اعتباری ضمن مشاهده کارت از آن پرینت بگیرند.

کارت آزمون کاردانی به کارشناسی از امروز 26 مرداد ماه تا یک روز قبل از برگزاری آزمون یعنی 28 مرداد ماه بر روی سایت سازمان سنجش قرار دارد.

همچنین کارت آزمونهای کارشناسی و کارشناسی ارشد دوره های فراگیر نیز از روز 26 مرداد ماه تا یک روز قبل از برگزاری آزمون یعنی 29 مردادماه در اختیار داوطلبان آزمون قرار دارد.

کد مطلب 931002

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