آمریکا توان مقابله با ایران را ندارد/ لزوم اتخاذ استراتژی جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه وال استریت در گزارش خود به قلم "ادوارد لوتواک" نوشت: باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در شعارهای انتخاباتی مدام اعلام می کرد که بدون هیچ پیش شرطی با مقامات ایرانی در مورد برنامه غنی سازی اورانیوم مذاکره خواهد کرد.

وی در این شعارها می گفت که جرج بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکا یک سیاست متناقض و ناموفق را در قبال برنامه هسته ای تهران درپیش گرفته بود.

وال استریت در گزارش خود می نویسد: اظهارات اوباما درست و واقعی است زیرا توقف برنامه هسته ای ایران، حمایت از کرزای برای برقراری ثبات و امنیت در افغانستان و سپس پایان دادن به خشونت ها در عراق کاملا غیر منطقی به نظر می رسد زیرا بوش نمی توانست همه این کارها را در کنار هم انجام دهد.

این روزنامه غربی در ادامه نوشت: با وجود تهدیدهای بوش، ایران همچنان به برنامه غنی سازی اورانیوم ادامه داد که این اقدام نشان از ضعف سیاست واشنگتن در قبال تهران بود و هنوز هم نارسایی خط مشی دولت رئیس جمهوری سابق آمریکا احساس می شود.

باراک اوباما همچنین در مورد ضعف سیاست های بوش در قبال ایران می گفت: زمانی که مقامات ایرانی شاهد عملکرد ضعیف آمریکا در عراق بودند، به برنامه هسته ای خود ادامه دادند و به واشنگتن به عنوان یک قدرت ضعیف در منطقه می نگریستند.

وال استریت در گزارش خود آورده است: به رغم تحولات اخیر در ایران، سیاست اوباما هم در قبال تهران با شکست مواجه خواهد شد و رئیس جمهوری آمریکا باید در فکر یک استراتژی جدید باشد و به تهدیدهای خود عیله ایران پایان دهد.

این روزنامه آمریکایی در گزارش خود آورد است که رئیس جمهوری این کشور طی سخنرانی خود در قاهره که خطاب به جهان اسلام ایراد شد؛ برای اولین بار در تاریخ آمریکا به دخالت واشنگتن در کودتا علیه دولت ملی ایران در 28 مرداد سال 1332 اعتراف کرد.

در همین حال دیک چنی که اخیرا با نگارش کتابی دوران صدارت خود را به عنوان معاون جرج بوش به تصویر می کشد، نارضایتی خود را از دوران بوش اعلام کرده است.